Как ухаживать за кожей в период аллергии

В период аллергии кожа часто становится непредсказуемой: привычные средства начинают щипать, появляется ощущение сухости и стянутости, а любые эксперименты с уходом заканчиваются раздражением. В этот момент многие пытаются «усилить» уход — и именно это чаще всего усугубляет ситуацию. Как правильно ухаживать за кожей в сезон аллергии, рассказала «Вечерней Москве» руководитель отдела разработки продукта бренда уходовой косметики VOIS Дарья Александрова.

Почему нужно корректировать уход

По словам эксперта, в период аллергии коже в первую очередь нужна не дополнительная стимуляция, а стабилизация.

«Когда кожа сталкивается с аллергической реакцией, ее защитный барьер ослабляется. Она начинает быстрее терять влагу и сильнее реагировать на внешние факторы, включая даже те средства, которые раньше воспринимала нормально», — объяснила Александрова.

Именно поэтому в этот период привычный уход может перестать работать. Более того, даже базовые продукты иногда вызывают дискомфорт. Это не значит, что средство испортилось — меняется сама реакция кожи.

Одна из самых частых ошибок — сохранять прежний ритм ухода или, наоборот, добавлять новые средства в надежде быстрее восстановить кожу. На практике это только увеличивает нагрузку.

«Когда кожа уже находится в состоянии стресса, большое количество средств может усиливать раздражение. В такие моменты важно не усложнять, а, наоборот, сокращать уход до базового», — порекомендовала Александрова.

Как правило, кожа лучше всего реагирует на максимально простой сценарий: мягкое очищение без агрессивных компонентов, базовое увлажнение и минимальное вмешательство. Иногда даже привычное умывание стоит пересмотреть: например, отказаться от плотных очищающих средств в пользу более деликатных текстур или уменьшить частоту использования.

Никакого ретинола

Отдельный момент — активные компоненты. Кислоты, ретинол и другие ингредиенты, направленные на обновление кожи, в период аллергии могут работать против нее.

«Даже если активы раньше давали хороший результат, во время обострения они чаще усиливают чувствительность. К ним лучше возвращаться постепенно, уже после того как кожа восстановится», — отметила эксперт.

При этом важно учитывать, что реакцию могут давать не только новые продукты, но и давно знакомые средства. Поэтому при появлении жжения или покраснения стоит временно пересмотреть весь уход, а не только последние покупки.

Еще один фактор, который часто недооценивают, — механическое воздействие. Слишком активное очищение, жесткие полотенца или частое касание лица могут усиливать раздражение, даже если сами средства подобраны правильно.

«В период повышенной чувствительности коже важен максимально бережный контакт. Иногда именно мелкие привычки оказывают большее влияние, чем состав косметики», — пояснила Александрова.

Если при этом состояние кожи не улучшается или, наоборот, становится хуже, важно не затягивать с обращением к специалисту.

В период аллергии кожа требует не интенсивного ухода, а аккуратного и продуманного подхода. Чем меньше лишних действий и попыток ускорить результат, тем быстрее она возвращается в стабильное состояние, заключила эксперт.

