«Кроссовки на каждый день»: как ИИ помогает в шопинге

Искусственный интеллект меняет поведение пользователей и сам процесс покупок — например, помогает выбрать кроссовки на каждый день. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель группы управления продуктом Поиска и Рекомендаций в Яндекс Маркете Любовь Горбунова.

© Freepik

«Теперь пользователь может прийти не с точным названием товара, а с задачей — например, "кроссовки на каждый день" или "подарок коллеге до 5 000 рублей". ИИ подбирает несколько подходящих вариантов и сразу объясняет разницу: какие лучше подходят для длительной ходьбы, какие чаще хвалят в отзывах, какие отличаются по материалам или посадке», — заявила эксперт.

По ее словам, если сложно описать, что именно нужно, можно загрузить в чат фотографию или сформулировать запрос голосом — например, «как на фото, но более сдержанное» или «в таком же стиле, но темное». Горбунова объяснила, что ИИ распознает ключевые детали — форму вещи, цвет, материал, силуэт, общий стиль — и на основе этого подбирает похожие товары. При этом он ищет не только визуальные совпадения, но и предлагает альтернативы с похожим внешним видом и назначением.