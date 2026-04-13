Молодежь начала носить с собой «тревожные косметички»

Молодежь запустила тренд на «тревожные косметички», помогающие бороться со стрессом. Подробности публикует New York Post (NYP).

Блогеры начали показывать в соцсетях содержимое небольших сумок и пеналов, наполненных вещами, которые призваны снять неожиданный приступ тревоги или паники. Так, некоторые носят с собой охлаждающие компрессы, портативные вентиляторы, антистресс-игрушки, конфеты, жевательные резинки, успокоительные препараты и прочие атрибуты.

Отмечается, что поколение Z, известное как «тревожное поколение», испытывает рекордный уровень психологического стресса. Опрос Gallup показал, что почти половина респондентов в возрасте от 12 до 26 лет часто или постоянно испытывают тревогу. По этой причине популярность в соцсетях набирают тренды, направленные на борьбу со стрессом.

