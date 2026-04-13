Виктория Бекхэм похвасталась фигурой в купальнике

Дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

51-летняя Виктория Бекхэм снялась с 50-летним супругом Дэвидом Бекхэмом во время отдыха в Майами. Дизайнер позировала в черном купальнике, солнцезащитных очках и кепке. Знаменитость сидела с распущенными волосами на шезлонге. Рядом лежал футболист в шортах без футболки.

«Счастливого воскресенья. Целую из Майами», — подписала фото Бекхэм.

До этого дизайнер поздравила своего первенца с 27-летием. Звезда публично призналась в любви Бруклину в день его рождения. Виктория Бекхэм посвятила имениннику пост в Instagram, поделившись фотографиями из семейного архива.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Он также заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм. Сын знаменитостей поделился, что во время подготовки к свадьбе его мать в последний момент отменила пошив платья для модели, из-за чего девушке пришлось срочно договариваться с брендом Valentino.