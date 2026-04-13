Хирург назвал операцию, которая испортила лицо Анджелины Джоли

Лицо голливудской актрисы Анджелины Джоли изменилось из-за агрессивной блефаропластики с гиперкоррекцией. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

«Возможно, актриса стала выглядеть иначе, потому что ей сделали агрессивную блефаропластику с гиперкоррекцией. В области верхних век удаление тканей кажется чересчур избыточным, так что стали заметны очертания костных глазниц. Нижние веки выглядят неестественно округлыми, нарушая контуры природного миндалевидного разреза глаз. В результате этих изменений периорбитальная область вместо эффекта омоложения приобрела визуальную перетянутость, а взгляд при этом стал казаться "стеклянным"», — заявила врач.

Хайдар также не исключила, что Анджелина Джоли переборщила с филлерами в области скул и подбородка. По словам эксперта, здесь важно соблюдать баланс, иначе черты приобретают выраженную угловатость, что делает профиль более жестким.

Несмотря на то, что актриса отрицает наличие пластики кроме установки грудных имплантов, хирург считает, что ранее звезда прибегала к коррекции формы носа.

«На фото 20-летней давности ее нос выглядел более широким с небольшим опущением кончика. С годами он стал изящнее и деликатнее, гармонично вписавшись в природные пропорции лица», — заявила Хайдар.

По мнению врача, слухи о том, что Джоли прибегала к удалению комков Биша, достаточно спорные, поскольку потеря объема в области щек с годами может быть вызвана естественными причинами, например, резким похудением.

При этом врач предположила, что знаменитость делала эндоскопический лифтинг.