Пять видов обуви, которые сочетаются с юбкой миди

Юбка миди может быть строгой, струящейся, забавной, драматичной или расслабленной, но всегда требует правильного партнера по модному выходу. Ошибка с обувью — и есть риск превратиться в скучную учительницу на собрании.

Либо же образ просто разваливается на глазах. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что носить с юбкой средней длины, чтобы выглядеть современно и актуально этой весной и летом.

Лоферы: интеллектуальный флирт с мужским гардеробом

Это главный тренд сезона.

«С миди-юбкой работает особенно хорошо: добавляет легкую небрежность и убирает излишнюю правильность, которая кажется поднадоевшей. Идеально, если юбка легкая, летящая, струящаяся — контраст делает образ волнующим и чувственным, но без лишней романтичности», — объясняет эксперт.

Слингбэки: когда хочется элегантности

Туфли с открытой пяткой и ремешком — это вариант на тему люкса. С миди-юбкой они замечательно вытягивают силуэт, нога визуально становится длиннее, линия вертикали чище. Прием работает и с офисной юбкой, и с шелковой, и даже с денимом.

Грубые ботинки и ботильоны

Фэшн-игры нравятся всем и в любом возрасте. Красивая взрослая юбка прекрасно рифмуется с грубой обувью, которые ассоциируются с подростковым бунтов и всем этим гранжем.

«Ботинки на массивной подошве или четкие ботильоны добавляют в образ структуру и характер, особенно хорошо они смотрятся с трикотажными, кожаными или плиссированными миди», — утверждает стилист.

Минималистичные босоножки

Тонкие ремешки, почти невидимая конструкция, нейтральный цвет — это про современную сексуальность без усилий. Босоножки в таком духе не спорят с юбкой, а подчеркивают романтический настрой ее обладательницы. Они особенно хороши летом и в теплом климате: визуально облегчают низ и не дробят ногу визуально — по сути, это самый чистый и спокойный вариант.

Балетки

Сейчас актуальны модели с подчеркнутой формой носа, сеткой, атласом или неожиданной фактурой. С миди они дают эффект игривой француженки: немного расслабленно, интеллигентно, легко без вычурности и удобно — вообще без каких-то условий и дополнений. Важно: чем проще юбка, тем интереснее может быть обувь. И, соответственно, наоборот.