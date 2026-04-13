Рабочие приемы, которые создают силуэт «песочные часы»

Весна-лето 2026 окончательно поставили точку в споре оверсайз против приталенного: талия снова в центре внимания. Дизайнеры Dior, Chanel, Valentino и Loewe вернули на подиумы четко очерченный силуэт «песочные часы» — узкая талия, сбалансированные бедра и грудь, женственные изгибы.

© Unsplash

Что делать, если фигура далека от идеала? «Песочные часы» — это не про жесткий корсет и диеты, а про умные стилистические приемы, которые добавляют желанной гармонии. Главное — создать визуальный контраст между самой узкой частью торса и объемом сверху и снизу. И сделать это можно без утягивающего белья, просто с помощью кроя, аксессуаров и правильных пропорций.

Почему именно сейчас?

После нескольких лет тотального комфорта и скрывающих объемов мода соскучилась по женственности. Но в новой версии она мягкая: драпировки, пояса, запах и приталенные жакеты не сковывают движения, а подчеркивают природные линии. Результат — силуэт выглядит собранным и визуально более стройным.

Главные рабочие приемы, которые мгновенно формируют «песочные часы»

1. Пояс — король акцента на талии

Самый быстрый и универсальный инструмент. Тонкий кожаный ремень, широкий корсетный или даже два пояса сразу (тренд весны-2026) — все они собирают силуэт в «X».

Носите поверх жакета, платья, свитера или тренча. Для повседневки — контрастный цвет (черный на бежевом), для вечера — золотистый или с пряжкой.

Лайфхак: если не можете похвастаться осиной талией, размещайте пояс чуть выше — это визуально удлиняет ноги и поднимает грудь. Избегайте слишком широких ремней на полных бедрах — они могут «разрезать» фигуру.

2. Приталенный крой и вещи на запах

Платья и топы с запахом, жакеты с четкой линией талии, пиджаки с поясом — классика, которая никогда не выходит из моды, но в 2026 выглядит свежо благодаря мягким тканям и драпировкам.

Платье с драпировкой или блуза на запах мягко облегает грудь, сужается в талии и расширяется на бедрах — идеальная оптическая иллюзия «часов».

Для офиса подойдет приталенный блейзер до линии талии или чуть ниже — он создает структуру даже поверх простого топа. Нюанс: выбирайте модели с небольшим процентом эластана, чтобы не было заломов.

3. Высокая посадка и заправленный верх

Брюки с высокой посадкой, юбки А-силуэта или миди-юбки с завышенной талией — это база для создания «песочных часов». Заправляйте топы полностью или частично — это мгновенно очерчивает талию и удлиняет ноги.

Модные в эом сезоне джинсы клеш идеально вписываются в эстетику образа. Носите их с водолазками, топами, шелковыми рубашками.

4. Драпировки и баска

Мягкие складки, баска на топах или жакетах — все это добавляет объем именно в нужных местах. Баска визуально сужает талию за счет контраста с бедрами.

Вечерний вариант: платье с драпировкой по талии (как у Valentino) или шелковый комбинезон с завязкой. Днем — трикотажный топ с пеплумом и широкие брюки.

5. Монохром и вертикальные линии

Один цвет по всей длине (особенно темные оттенки: черный, глубокий синий, шоколад) вытягивает силуэт и делает талию визуально уже. Добавьте вертикальные элементы — V-образный вырез, длинные цепочки, расстегнутый жакет — и фигура станет еще более гармоничной.

Нюансы и edge-кейсы

Для «груши»: акцент на талии и объем сверху (плечи, рукава-фонарики) и расширение книзу. Избегайте слишком облегающих низов.

Для «яблока»: высокая посадка, пояс чуть выше естественной талии, V-вырезы и темные цвета в зоне живота.

Для миниатюрных: тонкие ремни и короткие жакеты до талии — не перегружайте образ.

Для высоких и стройных: можно позволить себе более заметный клеш и широкие пояса.

Ошибки, которые разрушают эффект: низкая посадка без акцента, полностью заправленный объемный свитер без пояса, горизонтальные линии на талии (широкие аппликации).

Эталонные «песочные часы» — не про идеальные пропорции от природы, а про уверенность и знание своих сильных сторон. Один правильно выбранный пояс или приталенный жакет способен изменить весь образ, сделав его женственным, элегантным и невероятно привлекательным.