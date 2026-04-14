Дегтярное мыло: зачем его используют в быту и уходе

Дегтярное мыло или шампунь — вещь специфическая, и в первую очередь из-за запаха, который ни с чем не перепутаешь. Но, несмотря на этот «аромат», средство десятилетиями не выходит из моды, потому что оно просто работает. Чаще всего о нем вспоминают в холодный сезон: кожа и волосы под плотной одеждой и шапками начинают капризничать от стресса, и тогда деготь становится настоящим спасением, напоминают авторы канала Healthy.

Самый популярный способ — использовать дегтярный шампунь вместо обычного, если вдруг появилась перхоть или волосы стали выпадать сильнее обычного. Кстати, этим же шампунем полезно промывать все свои расчески и брашинги. На них постоянно скапливаются остатки укладочных средств, что напрямую портит состояние волос, а после такой генеральной чистки прическа дольше остается свежей и радует здоровым блеском.

Зимой, когда ноги целый день заперты в тяжелой обуви и начинают потеть, дегтярное мыло отлично выручает в уходе за стопами. Можно просто вспенить его, помассировать кожу и смыть, а если есть время — сделать полноценную ванночку, чтобы убрать неприятные ощущения. Летом же это мыло превращается в секретное оружие против жары. Если перед обычным дезодорантом промыть область подмышек дегтярной пеной, защита будет работать гораздо надежнее даже в самый знойный день.

Для рук это средство тоже незаменимо, особенно после работы в саду или контакта с растениями, которые вызывают зуд и раздражение. Достаточно слегка растереть пену по коже и смыть, чтобы неприятное чувство стянутости или жжения ушло. Точно так же мыло помогает успокоить кожу после бритья, если появилось сильное раздражение, — только после этого обязательно нужно добавить немного увлажняющего крема или молочка.

Даже с высыпаниями на лице деготь справляется отлично, если подходить к делу с умом. Чтобы не пересушить все лицо, пену наносят ватной палочкой прямо на проблемный участок. В итоге получается, что дегтярное мыло — это такой универсальный помощник на все случаи жизни. Пусть оно и не для ежедневного использования, но в нужный момент решает бытовые и уходовые задачи лучше многих дорогих баночек.

Еще один вариант мыла, который стал популярен в уходе за кожей, — алеппское мыло. Это древний продукт с оливковым и лавровым маслом, который после длительного созревания ценится за натуральность и мягкое воздействие на кожу. Но не забываем и про хозяйственное, которое остается универсальным бытовым средством, рассказывал «ГлагоL».