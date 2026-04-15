Россиянам посоветовали модное сочетание в одежде

Стилист Александр Рогов раскрыл россиянам модное сочетание в одежде. Пост с данной информацией он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 183 тысячи читателей.

Эксперт рассказал, что в текущем сезоне трендовыми стали цветные колготки в тон обуви.

«Есть розовые босоножки? Значит под них надо надеть розовые колготки! Красные туфли — красные чулки. Имеются зеленые лоферы — смело сочетайте их с зелеными гольфами!» — посоветовал Рогов.

При этом главной фишкой данного приема он назвал визуальное удлинение ног.

Ранее в апреле босоногая обувь стала модной у россиян. Преимуществом такой модели назвали снижение давления на стопу.