Николь Кидман и Сандра Буллок пришли на премьеру в «голом» платье и в лифчике

Актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок появились на премьере фильма «Практическая магия». Об этом сообщает People.

58-летняя Николь Кидман предпочла для выхода черное «голое» платье с глубоким декольте. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы актрисе уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. 61-летняя Сандра Буллок надела красный брючный костюм с черным лифчиком. Ей также сделали локоны и макияж с кремовой помадой.

21 марта Николь Кидман была замечена на вечеринке в честь 50-летия ее подруги и коллеги Риз Уизерспун в Нэшвилле. Для закрытого мероприятия актриса выбрала черный кружевной корсет с декольте от Alexander McQueen стоимостью $1890 и серебристые брюки. Артистка дополнила образ чокером. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и вечерним макияжем.

До этого Николь Кидман спровоцировала слухи о романе с коллегой Саймоном Бейкером после развода с певцом Китом Урбаном. По словам инсайдера из окружения звезд, актриса была замечена в объятиях Саймона Бейкера на вечеринке, организованной после премьеры сериала «Скарпетта».