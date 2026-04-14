В Ленобласти блогерша опубликовала фото с фаллоимитатором на фоне кулича

Блогерша из Ленобласти привлекла внимание правоохранительных органов, сделав фото с куличом. Об этом сообщает "Mash на Мойке". По данным Telegram-канала, 20-летняя девушка опубликовала в своих соцсетях фото с секс-игрушкой, которая стоит на фоне еды, в том числе и пасхального кулича. Кадр сразу вызвал негативную реакцию со стороны подписчиков, и петербурженка удалила публикацию. После этого она выложила пост с извинениями. "Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию", – цитирует издание публикацию девушки. Она подчеркнула, что никогда не повторит подобное. Однако снимок уже привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. До этого в Москве задержали девушку, которая опубликовала в соцсетях видео с кальяном на куличе. Многие пользователи потребовали наказать девушку. В последствии она извинилась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.