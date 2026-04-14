Бритни Спирс смутила фанатов видео в прозрачном боди

Американская певица Бритни Спирс смутила фанатов откровенным видео, которое она опубликовала на фоне новостей о попадании в реабилитационный центр. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость станцевала на камеру в ковбойской шляпе и прозрачном черном боди с глубоким V-образным декольте. Танец исполнительницы показался подписчикам странным, из-за чего ролик быстро завирусился в сети и набрал сотни тысяч просмотров.

Через несколько часов в СМИ появились новости о том, что Спирс добровольно легла в рехаб, чтобы пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Она приняла такое решение из-за скандала с арестом за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Бритни Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль поп-звезды остановил дорожный патруль.