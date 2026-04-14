Весна: модные тренды для детей и взрослых

Спортивная одежда должна быть не только комфортной, но и стильной. Российский бренд спортивной одежды LAISH выпустил капсулу Crush — первую в России полноценную подборку одежды в эстетике «кружочков». «Кружочки» — это тренд, пришедший из Азии, где спортивные костюмы с аккуратными вырезами-кольцами на плечах, спине и талии стали главным хитом стритстайла. В России этот стиль только набирает обороты, и LAISH оказывается в числе первых, кто предлагает его массовому покупателю. «Мы внимательно следим за глобальными трендами и видим, как “кружочки” завоёвывают мир. В Азии это уже must-have, в России — вопрос ближайшего будущего. Мы решили не ждать, а первыми предложить девушкам эту эстетику — с нашей любовью к комфорту, качеству и универсальности. Назвали капсулу Crush — потому что она действительно влюбляет в себя», — комментирует запуск представитель бренда. В новую линейку вошли ключевые позиции, которые можно комбинировать между собой, создавая десятки образов. Это спортивный костюм двойка с топом и мини‑юбкой — идеальный комплект для тренировок, прогулок и встреч. Спортивный костюм двойка с топом и леггинсами — классическая база с трендовыми вырезами. И отдельная жемчужина коллекции — комплект спортивный топ поло и мини‑юбка плиссе, где женственность встречается с динамикой танцевального зала. Юбка плиссе добавляет лёгкости и воздушности — в ней одинаково комфортно выходить на корт, танцевальный паркет или просто гулять по городу. Все модели сшиты из эластичного, дышащего материала, который быстро сохнет и не вытягивается даже после активных нагрузок. Главная фишка капсулы — миксуемость. Топы, юбки и леггинсы сочетаются друг с другом, с предыдущими коллекциями LAISH и даже с базовым гардеробом. Это позволяет девушкам быть разными каждый день, не покупая десятки комплектов. Бренд не просто выпускает одежду, а становится навигатором по трендам, который всегда на шаг впереди. А российский бренд детского текстиля BUBA KIDS представил первую коллекцию одежды, которая превращает каждый день малыша в путешествие. Главные герои этой истории — невероятно мягкие и экологичные ткани: двуслойный муслин из органического хлопка и экологичная крапива рами, с которой бренд работает как первопроходец на российском рынке. Крапива рами — настоящий подарок природы для детской одежды. Фактурная ткань из неё абсолютно безопасна: обладает естественными антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Она практична и комфортна: хорошо пропускает воздух и быстро сохнет, оставаясь приятной к телу даже в жаркий день. Флагман коллекции — платье-сарафан из крапивы рами. Его украшают очаровательные узоры: «Летний полдень» — яркий, как солнечный день, и «Таёжные ягоды» со сказочным лесным мотивом. Коллекция создана для активного движения: свободный крой, идеальная посадка и качественная фурнитура обеспечивают комфорт, а уникальные авторские принты, вдохновленные образами родной земли, дарят волшебство и связь с культурными корнями. Это не просто красивая одежда — это вещи для реальной жизни, полной игр, открытий и ярких впечатлений. Фото: пресс-служба, freepik.com