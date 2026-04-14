Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном образе появилась на публике. Снимки публикует Instyle.

Знаменитость пришла на музыкальный фестиваль Coachella в платье-сетке голубого цвета с имитацией капель воды. Кроме того, она сделала яркий макияж в серебристо-голубых оттенках.

Помимо Тейлор, на концертах заметили Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе, Хайди Клум, Эмму Робертс, экс-премьера Канады Джастина Трюдо с Кэти Перри и других звездных гостей.

В марте Тейяна Тейлор показала лицо без макияжа.