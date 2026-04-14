17 тонеров и тоников, с которыми вы забудете про сухость кожи

Когда обычного крема недостаточно, на сцену выходят они — тонеры и тоники. Им под силу восстановление, увлажнение и другие полезные функции в зависимости от активных компонентов. Выбрали 17 средств, чтобы вы смогли найти вариант по душе.

Очищающий тонер с олигоэлементами, Sofia Bertrand

Тонер на случай жирного блеска и воспалений. В составе есть пробиотический комплекс из микроводорослей, который поддерживает баланс микробиома, контролирует работу сальных желёз и восстанавливает кожу. Для защиты добавили тетрапептиды, а для минимизации воспалений — экстракт гамамелиса.

Энергетический тоник для лица «Женьшень», Erborian

В составе тоника — ворох целебных корейских трав: корень женьшеня, гинкго билоба и имбирь. Такому миксу под силу увлажнить, смягчить и освежить кожу, нейтрализовав следы усталости и стресса.

Успокаивающий тоник «Абрикос», Elemis

Решение для чувствительной кожи, которая нуждается в бережном уходе. Экстракт абрикоса уменьшает раздражение и поддерживает кожу увлажнённой, цветок рудбекия дополнительно тонизирует и сохраняет нормальный уровень pH. В формуле нет спирта и других агрессивных веществ.

Антиоксидантный тонер White Truffle First Aromatic Toner, d’Alba

В основе тонера — двухфазная сыворотка с итальянским белым трюфелем. Ей под силу закрыть две ключевые потребности кожи: питание и увлажнение. Тонер пригодится тем, кто страдает от сухости из‑за жёсткой водопроводной воды — он успокаивает и поддерживает кожу.

Тонер, выравнивающий тон кожи, Vita C Toning, Coxir

Тонер направлен на отшелушивание и осветление. Формула держится на сочетании ниацинамида и витамина С. Дуэт профилактирует новые воспаления, выравнивает тон кожи, работает над устранением жирного блеска и поддерживает тонус.

Тонер для увлажнения кожи Super Aqua, Missha

Тонер с функциями маски и эссенции. Состав насчитывает 10 видов гиалуроновой кислоты, которых дополнили церамиды и трегалоза. Компоненты поддерживают увлажнение, защитный барьер и эластичность кожи.

Тоник с кислотами для сужения пор, Biobalance

Если текстура кожи кажется неровной, а поры — слишком выраженными, ищите тоники с отшелушивающими компонентами. Здесь, например, три вида кислот — AHA, BHA, PHA — и масло чайного дерева. Активы отвечают за очищение и удаление ороговевшего слоя, благодаря чему кожа становится более гладкой.

Ревитализирующий увлажняющий тоник‑мист, Rhea

Тоник, с которым уход за кожей получится провернуть даже на ходу — спасибо упаковке с распылителем‑спреем. Формула тоже не отстаёт: экстракт рамбутана и бетаин предупреждают потерю влаги, пребиотики поддерживают баланс микрофлоры.

Тонер для лица с центеллой, Rovectin

Когда в жизни (и на коже) не хватает баланса, в ход идут успокаивающие компоненты. В составе тонера есть комплекс, который помогает защитному барьеру и восстанавливает уровень увлажнения. Экстракт центеллы азиатской успокаивает раздражения, мадекассосид — улучшает процесс регенерации.

Омолаживающий тонер Green Tomato Retinol Revive, Dabo

Если сыворотка с ретинолом кажется слишком радикальным решением, остановитесь на более лёгких текстурах. Тонер с ретинолом даёт антивозрастной эффект, обеспечивает антиоксидантную защиту благодаря экстракту зелёного томата и увлажняет за счёт центеллы азиатской.

Увлажняющий тонер Aqua, Eden

Увлажнение и успокаивающий эффект в одном флаконе. Сок алоэ поддерживает необходимый баланс влаги, ниацинамид работает над улучшением цвета лица и укреплением защитного барьера. Пантенол помогает коже восстановиться после активов в уходе или долгого пребывания на солнце.

Антивозрастной тонер PGA + PHA, Smorodina

Средство для ухода за кожей с первыми признаками старения. В формуле два вида кислот: лактобионовая — для отшелушивания и полиглутаминовая — для глубокого очищения. Также в состав добавили экстракт пальмирии, который увеличивает эластичность эпидермиса.

Двухфазный тонер Probiotic Kombucha, Ulu

Тонер с двухфазной формулой. В нём смешаны водная основа с активными компонентами и кремовая фаза, которая «запирает» влагу. Главную роль в составе выделили экстракту комбучи, который известен своими антиоксидантными свойствами. Ему помогают пробиотики, чья задача — сохранить здоровый микробиом на поверхности кожи.

Гиалуроновый тоник для лица Hydration, Natura Siberica LAB Biome

Комфортный уход на базе гиалуроновой кислоты и лактобактерий. Тонер восстанавливает pH кожи, качественно увлажняет и возвращает здоровое сияние. После нанесения кожа лучше воспринимает следующие продукты вашей бьюти‑рутины.

Молочный тонер для лица с экстрактом нони, Mixit

В весенне‑летний сезон густой тонер может заменить лёгкий крем. В составе — смягчающий кожу экстракт нони, успокаивающий экстракт центеллы и экстракт мануки, который поддерживает антиоксидантную защиту. Если кожа сухая и шелушится, то тонер можно приспособить и для более интенсивного ухода. Пропитайте средством ватный диск и приложите к проблемным зонам на 5–10 минут, чтобы нейтрализовать шелушения.

Увлажняющий тонер для лица Glow Milky Toner, TaShe Professional

Хотите, чтобы кожа благородно сияла от увлажнения, а не выступившего себума? Тонер создан для решения такой задачи. Первым выступает ниацинамид, который выравнивает тон и контролирует жирность. Затем в бой идёт биосахарид — он увлажняет и создаёт на поверхности кожи лёгкую плёнку, чтобы предотвратить испарение влаги.

Восстанавливающий тоник с пребиотиками, Vois

Кажется, что кожа нуждается в экстра-поддержке? Обратите внимание на мягкие нейтральные тонеры. Этот лот восстанавливает pH‑баланс кожи и даёт ощущение комфорта после умывания. Пребиотики в составе укрепляют защитный барьер и снимают чувствительность к внешним раздражителям.