Гид по массажам для лица: как найти свою технику и получить результат

Массаж лица давно вышел за рамки расслабляющей процедуры. Сегодня это полноценный инструмент ухода, который может работать с отеками, тусклым цветом лица, мышечным напряжением, первыми признаками возрастных изменений и многими других проблем. Но разнообразие техник легко сбивает с толку: одни обещают лифтинг, другие — детокс, третьи — глубокую проработку мышц.

Чтобы выбрать подходящий вариант, важно понимать суть каждой методики. Вместе с врачом-косметологом и трихологом Валерией Хайновой составили для вас подробный гид по основным видам массажа лица, их особенностям и задачам, которые они решают.

Классический массаж: база, с которой стоит начать

Классический массаж — это фундамент косметологического ухода. Именно на нем построены большинство других техник. Его задача разбудить кожу, улучшить микроциркуляцию и вернуть лицу свежесть. Процедура всегда начинается с очищения кожи и нанесения средства, обеспечивающего скольжение. Далее специалист работает по массажным линиям — от центра лица к периферии. В ход идут поглаживания, растирания, разминания и легкая вибрация. Движения плавные, без агрессии, но при этом достаточно активные, чтобы стимулировать ткани.

«Классический массаж лица подходит практически всем. Он помогает при тусклом цвете лица, небольшой отечности, снижении тонуса и первых возрастных изменениях. Но важно понимать: выраженного лифтинг-эффекта он не дает. Это скорее поддержка и профилактика, чем глубокая коррекция», — говорит Валерия.

Лимфодренажный массаж: против отеков и усталого лица

Если главная проблема — отечность, тяжесть лица и мешки под глазами, лимфодренажный массаж становится одним из самых эффективных решений. «Его задача запустить движение лимфы, которая отвечает за вывод лишней жидкости и продуктов обмена. Когда этот процесс замедляется, лицо выглядит уставшим и припухшим. Правильно выполненный массаж визуально помогает лицу похудеть.

«Техника требует точности. Все движения выполняются строго по направлению лимфотока — от центра лица к зонам, где расположены лимфатические узлы, и далее вниз к ключицам. Давление мягкое, движения плавные и размеренные. Ошибки здесь недопустимы: неправильное направление может дать обратный эффект. В результате лимфодренажного массажа формируется более четкий контур лица, уменьшение отеков и заметное улучшение общего вида кожи», — отмечает косметолог.

Буккальный массаж: работа изнутри

Один из самых необычных и при этом эффективных методов — буккальный массаж. Его главная особенность — воздействие на мышцы не только снаружи, но и через ротовую полость. Специалист работает в перчатках, прорабатывая ткани щек изнутри. Это позволяет добраться до глубоких мышц, которые невозможно качественно промять стандартными техниками.

«Буккальный массаж особенно актуален при выраженных носогубных складках, снижении тонуса щек, асимметрии лица и напряжении в области челюсти. Он помогает расслабить зажатые мышцы и вернуть лицу более мягкие, естественные контуры. Процедура требует высокой квалификации и имеет ограничения: ее не проводят при воспалениях в полости рта, инфекциях и некоторых других состояниях», — комментирует эксперт.

Скульптурный массаж: альтернатива лифтингу

Скульптурный массаж часто называют «фитнесом для лица» и это не случайно. Он направлен на глубокую проработку мышц и формирование четкого овала. В отличие от классического, в скульптурном используются более интенсивные приемы: пощипывания, надавливания, активная вибрация. Работа идет не только с кожей, но и с мышечным каркасом.

«Результат заметен достаточно быстро: лицо становится более подтянутым, контуры четкими, морщины менее выраженными. Скульптурный массаж подходит тем, кто уже сталкивается с потерей тонуса и хочет выраженный визуальный эффект без инъекций», — отмечает Валерия.

Шиацу: точечное воздействие и баланс

Японская техника шиацу строится на работе с биологически активными точками. В отличие от привычных массажей, здесь нет скольжения, только точные надавливания. Каждая точка прорабатывается несколько секунд, давление строго перпендикулярное коже. Считается, что такая стимуляция помогает не только улучшить состояние кожи, но и восстановить внутренний баланс организма.

«Шиацу подходит тем, кто ценит деликатный, но глубокий подход. Он хорошо работает с напряжением, снижением тонуса и общим состоянием кожи», — говорит косметолог.

Гуаша: скребковая техника с выраженным эффектом

Массаж гуаша выполняется с помощью специальных пластин из камня. Это одна из самых популярных техник последних лет во многом благодаря заметному результату. Процедура начинается с нанесения масла, после чего выполняются плавные движения скребком по массажным линиям. Угол наклона и давление контролируются, чтобы воздействие было эффективным, но комфортным.

«Гуаша улучшает кровообращение, усиливает лимфоток, расслабляет мышцы и придает коже более свежий вид. При регулярной практике помогает поддерживать тонус и четкость контуров лица», — комментирует эксперт.

Асахи: интенсивный лимфодренаж с быстрым эффектом

Японский массаж асахи — это более активная версия лимфодренажа. Он сочетает работу с лимфой и глубокое воздействие на ткани. Техника включает достаточно сильное давление, проработку мышц и воздействие на зоны, близкие к костным структурам. Основное движение направлено от лица к шее и ключицам — для активного оттока жидкости.

«Асахи дает быстрый визуальный результат: лицо выглядит более подтянутым, уменьшается отечность, улучшается тон кожи. Но из-за интенсивности требует аккуратности и правильного исполнения от специалиста», — говорит Валерия.

Миофасциальный массаж: работа с глубинными структурами

Миофасциальный массажа выходит за рамки классической косметологии и затрагивает соединительные ткани — фасции. Именно их состояние во многом влияет на внешний вид лица.

«Со временем фасции могут терять эластичность, формировать напряжение и тянуть ткани вниз. Миофасциальный массаж помогает восстановить их подвижность. Процедура выполняется на сухой коже без косметических средств. Включает растяжение, разминание и мягкое скручивание тканей. Часто затрагиваются не только лицо, но и связанные зоны — например, уши», — отмечает косметолог.

Результат — более расслабленное лицо, улучшение контуров и снижение выраженности морщин.

Испанский моделирующий массаж: комплексный подход

Эта техника сочетает элементы разных школ и направлена на моделирование лица. Ее цель изменить визуальное восприятие черт. Массаж включает глубокую проработку мышц, стимуляцию кровообращения и активный лимфодренаж. За счет этого лицо выглядит более подтянутым и скульптурированным: скулы — выраженными, овал — четким. Эффект заметен уже после первых процедур, а при курсовом подходе становится устойчивым.