В России вырос спрос на классическую одежду

В России растет спрос на классическую мужскую одежду. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель бренда Cerca Trova Александр Капустин.

© Freepik

«Мы делаем коллекцию более широкой, увеличивая количество цветовых моделей и категорий. Заказ коллекции вырос на 121% к прошлому сезону», — заявил эксперт.

Среди возможных причин роста интереса россиян к классическому стилю Капустин назвал стремление мужчин к комфорту и общее развитие культуры костюма.

«В России культура костюма становится более развитой. Мужчины отдают предпочтение комфорту и высококлассным качественным материалам. Удобство и качество побеждают в гонке с сиюминутной модой», — объяснил бизнесмен.

По его словам, в 2026-м в топ‑5 самых популярных предметов гардероба в магазинах бренда вошли пиджаки, брюки, поло с коротким рукавом, сорочки и лоферы. Эксперт отметил, что состав лидеров за год не изменился, однако заметно выросла доля пиджаков, а также увеличилась доля обуви в общем объеме.