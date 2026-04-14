Как выглядеть дорого даже в обычном бежевом тренче

Пока модные редакции объявляют эпоху золотого, оранжевого и бирюзового, мы разбираемся, как заставить классику работать по-новому и выглядеть дорого. Стилист Дарья Плеханова рассказала, как превратить привычный бежевый тренч в ультрамодный лук.

Бежевый тренч стал жертвой собственной популярности. Попав однажды в список базовой одежды для стиля old money, он стал самой продаваемой верхней одеждой для межсезонья.

«Сейчас бежевый тренч начал восприниматься как слишком предсказуемый выбор, который больше не вызывает эмоций. Но именно здесь кроется возможность — носить вещь, которую все списали, и выглядеть в ней острее тех, кто гонится за новинками. Потому что по-настоящему дорого выглядит не тот, кто купил самое модное, а тот, кто умеет подать то, что уже есть», — объясняет стилист.

Крой — уже не тот

Забудьте про тренч точно по размеру с аккуратным поясом посередине — это образ, который считывается за долю секунды и немедленно отправляется в архив. Наш эксперт советует брать вещь на два размера больше.

«Оверсайз здесь работает не как небрежность, а как осознанное решение — именно так тренч живет на подиумах, и именно так он смотрится на снимках уличной моды, которые хочется сохранить. Плечи пусть чуть съезжают, силуэт пусть будет свободным — это не ошибка в размере, это намерение», — рассказывает Дарья.

Теперь пояс. Никакого симметричного банта спереди — он мгновенно превращает любой тренч в скучную картинку. Стилист рекомендует завязать его сбоку небрежным одинарным узлом, слегка смещенным.

«И длина: ниже колена, идеально до середины голени. Эта пропорция визуально удлиняет фигуру, добавляет весомости образу и ту самую архитектурность, которую сложно описать словами, но мгновенно считываешь глазом», — подчеркивает специалист.

Яркий акцент — один, но точный

Здесь бежевый тренч раскрывается по-настоящему. Его нейтральность — не недостаток, а идеальный фон для одного смелого акцента. Стилист:

«Цветные кожаные перчатки — кобальт, терракота, бутылочный зеленый — превращают самый сдержанный образ в высказывание. Яркая сумка работает так же: один насыщенный цвет на фоне бежевого читается как стилистический выбор, а не случайность».

Отдельная история — обувь. Анималистичный принт на лоферах или мюлях рядом с бежевым тренчем выглядит неожиданно точно. Леопард, зебра, питон — эти принты давно вышли из категории провокации и стали «специей образов». Главное условие — больше ничего акцентного. Один принт на весь образ, все остальное остается спокойным фоном.

Украшения как финальный штрих

Именно украшения и детали отличают образ завершенный от образа поспешного. Первый прием — замените стандартный пояс тренча на кожаный ремень: тонкий, с интересной пряжкой, в контрастном оттенке.

«Еще один прием — бусы поверх ворота. Крупные, матовые, в янтарном или молочном оттенке, лежащие прямо на лацканах. Это выглядит одновременно богемно и безупречно — так носили в 70-е, и именно поэтому сейчас это снова ощущается свежим. Или брошь вместо одной из пуговиц на лацкане — антикварная, с историей или графичная, геометричная. Такая деталь сигнализирует о том, что этот образ — идея, а не набор случайных вещей», — подчеркивает Дарья.

В этом и есть настоящий стиль — не менять гардероб каждый сезон, а находить в привычных вещах новые смыслы и сочетания. Бежевый тренч висит у многих из нас уже не первую весну. И это не повод от него избавиться — это повод, наконец, посмотреть на него другими глазами.