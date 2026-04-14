Косметика Chanel обошла бренд Хейли Бибер в российском рейтинге

За первый квартал 2026 года россияне стали заказывать зарубежную косметику через сервисы доставки на 140% чаще, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики Cdek.Shopping.

© Газета.Ru

Лидером рейтинга неожиданно стал Chanel, сместив с первого места бренд модели Хейли Бибер Rhode. Если в I квартале 2025 года безусловным лидером был Rhode, то в 2026 году он выпал из топ-5. Следом за Chanel (10% заказов) на втором месте оказался бренд Dior (7,4%), на третьем — Lancôme (6,7%). Замыкают пятерку MAC и Charlotte Tilbury.

Структура спроса по категориям изменилась незначительно. Среди заказов сохранили лидерство губные помады — 16,4%. Далее самыми популярными категориями оказались тональные средства (15%) и тушь для ресниц (12,36%).Также в топ-5 вошли тени для век (8,16%) и румяна (7,52%).

Половина всех заказов (42,6%) по-прежнему идет через Германию. Доля США составила 27,3%. Заметно укрепила позиции Испания (13,9%), обогнав Польшу (6,6%). В топ-5 впервые вошел Китай с долей 6% — подтверждение тренда на переориентацию рынка в сторону Азии.