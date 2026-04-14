Перечислены модные цвета весны-лета 2026

Весенне-летняя палитра нынче строится на сочетании двух полюсов: спокойной, выверенной базы и чистых, насыщенных акцентов. Это сезон, где цвет не перегружает образ, а работает как точка фокуса.

© globallookpress

Кроме того, через цвет проще всего показать и характер: сдержанный, дерзкий, спокойный или энергичный. И в этом сезоне важно не столько следовать трендам, сколько выбирать те оттенки, которые действительно отражают внутреннее состояние, потому что именно они выглядят наиболее убедительно и не спорят с цветотипом. Стилист Алина Лобанова рассказала, какие цвета нынче в тренде.

Чистый белый и мягкие светлые нейтрали

Белый, молочный, светлый беж — основа всего гардероба. Они выглядят легче, чем зимой, и лучше работают при дневном ярком свете.

«Очень хороши выдержанные в этом цвете тотал-луки или сочетания внутри одной гаммы. Разница создается не цветом, а фактурами — лен, хлопок, гладкие блестящие ткани», — объясняет эксперт.

Красно-кирпичный

Актуален не приглушенный, а открытый красный с креном в томатный или кирпичный. Это сложный насыщенный оттенок, с ним очень легко переборщить (если только вы не любительница всеобщего внимания), так что спокойно берем один предмет в образе такого цвета. Красный самодостаточен — не требует поддержки и лучше всего смотрится на фоне спокойной базы.

Розовый — от спокойного до насыщенного

В тренде не один розовый, а довольно большой диапазон: от мягких нюдовых до ярких, почти неоновых.

«Тут правила простые: светлый розовый — как альтернатива бежевому, яркий — как акцент. Важно не смешивать много оттенков сразу, выбирайте не больше трех на ансамбль», — советует стилист.

Желтый — самый живой цвет сезона

В этом сезоне актуальны сложные оттенки — от сливочного и ванильного до насыщенного, почти солнечного. Он делает лицо свежее и сразу добавляет энергии образу, но имейте в виду, этот цвет достаточно агрессивный. Мягкие оттенки носим как базу (платья, костюмы), яркий желтый — дозированно, в одном элементе. Лучше всего работает с белым, денимом, шоколадом и светло-серым — так цвет не выглядит навязчиво, а остается чистым и дорогим.

Синий и бирюзовый — холодная альтернатива базовым цветам

Насыщенные синие и бирюзовые оттенки успешно заменяют весной черный и темные цвета. Они дают ту же точность и четкость силуэту, но выглядят легче. Как носить: лучше всего в структурных вещах — жакеты с выраженными плечами, узкие брючки, приталенные платья. Цвет хорошо поддерживает форму и не требует броских украшений или дополнительных акцентов.