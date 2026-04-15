Кайли Дженнер снялась с обнаженной грудью для собственного бренда

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для новой коллекции собственного модного бренда Khy. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала на снимке без одежды и нижнего белья. При этом она повернулась боком к камере, прикрыв руками обнаженную грудь. Эффектный образ знаменитости дополняли нюдовый макияж и расслабленная прическа.

В описании к посту, набравшем 501 тысячу лайков, Дженнер отметила, что новая коллекция полностью создана в Лос-Анджелесе.

«Это очень лично для меня», — подчеркнула предпринимательница.

Ранее Кайли Дженнер спровоцировала в сети слухи о лопнувшем грудном импланте. Обсуждению со стороны пользователей платформы Reddit подверглось видео, в котором телезвезда запечатлела себя в белом топе с глубоким декольте.