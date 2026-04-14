«Маркетинговый ход»: названа главная ошибка при выборе косметики

Распространенная ошибка — воспринимать состав косметического средства как набор отдельных компонентов, оценивая его по принципу «подходит – не подходит». Об этом заявила руководитель отдела разработки продукта бренда уходовой косметики VOIS Дарья Александрова.

По словам специалиста, косметика — это сложная система, а надписи на упаковках наподобие «без парабенов», «с кислотами» или «чистый состав» чаще всего являются маркетинговым ходом и не гарантируют реального эффекта.

«Один и тот же ингредиент может работать по-разному в зависимости от его формы, процента ввода и сочетания с другими компонентами. Иногда актив присутствует в минимальной концентрации – скорее как маркетинговый элемент», — пояснила эксперт.

Александрова подчеркнула, что вместо попытки «разобрать» каждый ингредиент стоит смотреть на продукт в целом — его назначение, текстуру и ожидаемый результат.

«Если средство заявлено как увлажняющее, важно, дает ли оно комфорт и удерживает ли влагу. Если это продукт с активами — насколько он подходит конкретному типу кожи и режиму использования», — объяснила она.

Ключевым же фактором в выборе косметического средства, по словам эксперта, остается реальный пользовательский опыт — то, насколько продукт комфортен, предсказуем и дает ли он тот результат, который ожидает человек.