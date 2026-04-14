Стилист рассказал, можно ли считать модными пятипалые кроссовки

Пятипалые кроссовки — это вызов, который отвечает мировому тренду на простую и не очень красивую одежду и обувь. Об этом «Газете.Ru» заявил стилист, эксперт моды Владислав Лисовец.

«Этот тренд не новый. Он существует уже где-то года два для супермодников, для людей, любящих вызывать реакцию на себя у общественности. Видел несколько раз [такую обувь]. Не могу сказать, что это неудобно. Это такой вызов, это очень отвечает сегодняшнему мировому тренду, что люди больше предпочитают простую, не очень красивую одежду и обувь. Поэтому, да, это есть. И, в общем то, иногда это можно внедрить и сделать образ скандальным уж точно. То есть это заслуживает обсуждения», — сказал Лисовец.

До этого стилист назвал главный тренд в обуви на весну. В своем Telegram-канале он обратил внимание на новую коллаборацию Нью-йоркского дизайнера Marshall Columbia и бразильского бренда Melissa. Она посвящена классической «желе-обуви». По словам Лисова, «и форма обуви тренд, и ее фактура».