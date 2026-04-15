Наряд актрисы Зендаи сравнили со старым хлебом

Голливудскую актрису Зендаю раскритиковали из-за наряда с юбкой. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Зендая была замечена на CinemaCon в Лас-Вегасе 14 апреля. Актриса появилась на мероприятии с коллегой Тимоти Шаламе. Артистка позировала перед фотографами в бежевом костюме с необычным принтом и светло-коричневых туфлях на каблуках. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с черными стрелками, розовыми румянами и блеском.

Интернет-пользователи не оценили наряд артистки. Один из поклонников сравнил его со старым хлебом.

«Необычный промах с ее стороны!», «Ужасный вид», «Обычно Зендая выглядит великолепно, но не в этот раз...», «Ее наряд похож на старый хлеб», — писали читатели Daily Mail.

7 апреля Зендая стала гостьей премьеры третьего сезона сериала «Эйфория», в котором исполнила одну из главных ролей. Актриса позировала на красной дорожке в шоколадном макси-платье с вырезом на спине. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость была запечатлена с укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с черными стрелками, румянами, контурингом и помадой.

