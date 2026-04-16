«Выглядит отвратительно». Внешность Кэмерон Диас раскритиковали в Сети

Внешность американской актрисы и модели Кэмерон Диас на фото папарацци назвали отвратительной в сети. Кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

53-летняя знаменитость попала в объективы уличных фотографов во время съемок романтической комедии «Обман» в Нью-Йорке. На размещенных кадрах звезда предстала с собранными в небрежный пучок волосами и леопардовой повязкой на голове.

Кроме того, стилисты сделали ей яркий макияж. При этом на лице Диас были заметны глубокие мимические морщины после отказа от ботокса на несколько лет.

Пользователи сети оценили внешний вид Диас в комментариях под постом. «Она выглядит отвратительно, бедная девочка», «Если пользоваться солнцезащитным кремом и питаться полезной пищей, то с возрастом можно будет выглядеть лучше», «Увидев это, Кэмерон помчится к своему дерматологу или пластическому хирургу», «Для своего возраста она выглядит не очень», — написали они.

В декабре 2025 года повседневный образ Кэмерон Диас на фото папарацци вызвал споры в сети. Звезду запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку с мужем, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.