Семь матовых помад и тинтов для стойкого макияжа

Тот самый нюд. Поиск помады на каждый день — это путешествие длиною в жизнь, но мы знаем, как найти короткий путь. Вот 7 нейтральных помад с разными финишами и подтонами, чтобы каждая смогла выбрать подходящую без долгих раздумий и неудачных покупок.

Помада Your Lips, Annbeauty

Лаконичная, но продуманная линейка оттенков с естественным сияющим финишем. Формула напоминает классические кремовые помады, но с поправкой на 2026 год: пигмент никуда не уплывёт и не уползёт в течение дня даже без карандаша, а покрытие получится насыщенным с первого слоя. Упаковка тоже отвечает запросам современности — тонким стиком можно легко и быстро поправить макияж на бегу.

Губная помада с атласным эффектом Joli Rouge, Clarins

Бежевый, персиковый, оттенок камелии и нежно‑ягодный — в этой палитре найдётся оттенок на любой запрос. Плотность нанесения легко варьировать: в один слой получится лёгкий цвет (буквально «свои губы, только лучше»), а в два — яркое покрытие с сатиновым переливом. В составе есть масла и экстракты, чтобы день в компании помады прошёл в максимальном комфорте.

Помада‑карандаш Sexy Lipstick Pen, Romanovamakeup

Помада‑карандаш с мягкой текстурой, за счёт которой её удобно наносить. Средство не растягивает тонкую кожу губ, не размазывается и не ложится пятнами при попытке добавить второй слой. Выглядит не наглухо матовой: финиш приближён к естественному, будто это ваш природный оттенок. При этом помады сохраняют свойство матовой классики — ультимативную стойкость, а значит — возможность есть и пить без страха размазать макияж по лицу.

Тинт для макияжа губ Insomnia, BeautyDrugs

Визажисты любят использовать один продукт для нескольких деталей макияжа — так образ получается более естественным и гармоничным. Обычная помада для этой задачи не подойдёт, так как может оставить пятна или вызвать воспаление. Но многофункциональные тинты — другое дело. Этот вариант создан для использования и на губах, и на щеках, и на веках. Четыре насыщенных оттенка и водостойкая формула понравятся тем, кто хочет «облегчить» косметичку без отказа от качества.

Помада Satin Glow, Essence

Подборка оттенков в линейке заслуживает уважения. Неважно, тёплый или холодный у вас подтон кожи, есть ли цветовые нюансы на лице и желтят ли зубы, — найти свою нюдовую помаду точно получится. При тонком нанесении губы будут выглядеть более объёмными и ухоженными благодаря маленьким частицам шиммера. Если вооружиться карандашом или добавить второй слой, цвет станет более глубоким и выразительным.

Губная помада My Crush, Pupa

Немудрено, что матовый финиш вновь вернулся в моду: такие помады отличаются высокой стойкостью. Здесь формула разнится с тем, чем нас баловала бьюти‑индустрия ещё 10 лет назад. Вместо матовой замазки, которая сушит и вызывает дискомфорт, — помада, которая ложится на губы лёгкой вуалью, сглаживает текстуру и держится до победного. В линейке восемь оттенков: от нежных и почти незаметных до более контрастных и насыщенных.

Увлажняющая матовая помада Ultra Colour, Avon

Кто‑то скажет, что матовая помада не может быть увлажняющей, но современные бьюти‑технологии способны и не на такое. Эта линейка богата и на оттенки, и на состав. Витамин Е и масло авокадо защищают от обветривания, а масла кунжута и рицинуса восстанавливают и делают кожу губ более эластичной.