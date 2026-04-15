Эксперт объяснил, в чем заключается феномен трансформации Виктории Бекхэм

Дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм получила признание общественности после того, как отказалась от вульгарных облегающих платьев в пользу платьев-футляров. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров.

«Виктория Адамс (в последствии Бекхэм) вошла в массовую культуру как Posh Spice — самая стильная из пятерки Spice Girls, но все же участница поп-группы, чья сценическая роль сводилась к обтягивающим платьям и уверенному взгляду в камеру. Когда группа распалась, сольная карьера не задалась. Представители брендов звонили с просьбой не носить их вещи. Журналы включали ее в списки самых антистильных знаменитостей», — заявил эксперт.

По его словам, Виктория Бекхэм провела колоссальную внутреннюю работу, чтобы понять, кто она есть вне навязанного образа. Егоров считает, что честность с собой в итоге стала основой ее дизайнерского языка.

«В середине 2000-х Бекхэм начала появляться на публике иначе: приталенные жакеты с четкими плечами, платья-футляры, юбки миди, монохромные образы без лишних деталей. Тот самый минимализм, который сегодня считается ее фирменным знаком, формировался как осознанный отказ — от вызывающего», — отметил Егоров.

Эксперт рассказал, что в 2008 году Виктория Бекхэм представила первую коллекцию под собственным именем на Неделе моды в Нью-Йорке. По его словам, несмотря на то, что критики ждали провала, они получили безупречно скроенные платья-футляры, в которых не было ничего лишнего.

«В дизайне Бекхэм меня как профессионала восхищает прежде всего архитектурное мышление. Она думает одеждой как конструкцией: силуэт, посадка, пропорции — все подчинено тому, чтобы вещь работала на женщину, а не женщина подстраивалась под вещь. Это очень зрелый подход, который приходит не из насмотренности, а из глубокого понимания того, зачем существует одежда», — отметил эксперт.

Егоров заявил, что за последующие годы бренд Victoria Beckham прошел через все, что проходит любой честный модный дом: убыточные сезоны, закрытые магазины, смену команды. Бекхэм не уходила и не переизобретала себя ради хайпа. Она продолжала работать в той же эстетике — и в 2023 году, спустя пятнадцать лет после старта, объявила, что бренд наконец вышел на прибыль. В том же году вышел документальный фильм о семье Бекхэм, и мировая аудитория заново открыла для себя женщину, которую давно считала понятной и давно изученной.

«Устойчивость — это, пожалуй, главное, что отличает Бекхэм как предпринимателя от большинства дизайнеров-знаменитостей. Многие запускают бренды на волне популярности и так же быстро их теряют, когда волна спадает. Она строила методично, даже когда это было невыгодно и когда индустрия смотрела скептически. Для российских дизайнеров, работающих сегодня в условиях турбулентного рынка, это, пожалуй, самый актуальный урок», — считает Егоров.

По его словам, отдельная глава в этой истории — трансформация стиля как профессиональный манифест. Егоров заявил, что Бекхэм никогда не следовала трендам — ни в период Spice Girls, ни после.

«Ее фирменные приемы складывались годами: массивные солнцезащитные очки как акцент в лаконичном образе, асимметрия кроя для работы с силуэтом, контрастная обувь как единственная цветовая точка, оверсайз-пиджак поверх облегающего низа. Сегодня в британской прессе это называют "языком Бекхэм"», — рассказал эксперт.

Он объяснил, что в этом и есть настоящий дизайнерский результат. Егоров считает, что важно выстроить систему, по которой будут узнавать модельера.