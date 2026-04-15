Стилист рассказал о современных трендах свадебной моды

В теплое время года торжества сами по себе выглядят красиво — за счет света, воздуха, зелени и цветов вокруг. И именно поэтому в выборе нарядов появляется больше свободы: можно позволить себе цвет поярче, открытые линии декольте или смелый вырез на ноге, необычные детали.

В этом сезоне нет смысла зажиматься в строгие рамки — наоборот, это редкий повод не отказывать себе в удовольствии выглядеть элегантнее и чуть смелее, чем обычно. Благо, нынешние тренды свадебной моды допускают огромное разнообразие вариантов. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обратить внимание прежде всего.

Цвет — главный инструмент

В моде оттенки, которые задают радостное настроение: сливочный желтый, небесно-голубой, мягкий розовый, насыщенный красный, зелень от лайма до изумруда.

«Для свадьбы это особенно важно: такие цвета работают на атмосферу и выглядят дороже даже в простых силуэтах. Если не хочется рисковать — выбираются приглушенные версии этих оттенков: пыльная роза, серо-голубой, теплый кремовый», — говорит эксперт.

Легкие ткани и движение вместо нарочитой нарядности

Главный сдвиг в праздничной моде — от тяжелой праздничности к естественности. Платья должны двигаться: струящиеся ткани, мягкие складки, драпировки. Греческие силуэты, тонкие бретели, открытая спина, мягкий объем — все это выглядит современно и не перегружает образ, что особенно важно для жары: чем легче ткань, тем дороже смотрится весь образ.

Романтика без наивности: рюши, кружево, драпировка

Романтические элементы, конечно, никуда не делись.

«Это может быть кружево, в том числе, трендовое вязаное крючком или в подчеркнуто винтажном стиле, рюши, которые создают движение и текстуру. Главное — не собирать все сразу: либо кружево, либо драпировка, либо рюши, один акцент работает лучше, чем три», — подчеркивает стилист.

Силуэты: от минимализма до эффектных форм

Сейчас нет одного самого правильного фасона. В моде и лаконичные платья-комбинации, и более сложные формы — например, заниженная талия или многослойность а-ля 80-е и 90-е. Хорошо работают простые линии с интересной деталью: вырез, спина, плечо.

Или наоборот — выразительный силуэт без лишнего декора, главный смысл в том, чтобы образ выглядел цельно.

Обувь и детали

Аксессуары тоже нужно выбирать вдумчиво: в тренде светлые оттенки, металл, мягкие цвета вроде желтого или голубого. Украшения — заметнее, но не тяжелее: необычные серьги, жемчуг в современном прочтении. Да, и теперь уже никто не ждет, что гостьи или подружки невесты будут страдать и терзаться в высоченных шпильках — вполне нормальным считается прийти на торжество в удобных балетках, в слингбэках на невысоких каблучках киттен-хиллс или даже в комфортных сникерсах, чтобы танцевать без устали!