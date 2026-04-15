Раскрыты детали свадебного образа Тейлор Свифт

Журналисты Daily Mail (DM) раскрыли детали свадебного образа американской певицы Тейлор Свифт. Материал опубликован на сайте издания.

Инсайдеры рассказали, что поп-исполнительница выбрала для церемонии платье, выполненное в винтажном стиле. Оказалось, что невеста игрока в американский футбол Трэвиса Келси вдохновилась англо-американской актрисой Элизабет Тейлор.

«Она провела много времени, рассматривая старые фотографии Элизабет Тейлор во время съемок. Поэтому, когда она начала думать о свадебном платье, то решила поискать в интернете ее старые платья», — рассказали источники, близкие к Свифт.

По словам собеседников издания, певица заинтересовалась платьем актрисы, в котором она снималась в фильме «Гигант». Свифт понравился фасон и кружева на изделии.

Кроме того, выяснилось, что знаменитость планирует надеть на свою свадьбу украшения Тейлор.

«Ей очень нравятся стиль Элизабет, поэтому она, возможно, наденет одно из ее украшений. Что-нибудь поменьше для выхода к алтарю, но ей нужно будет посоветоваться с ее наследниками», — признались инсайдеры.

В декабре прошлого года сообщалось, что Тейлор Свифт подкупила другую невесту ради свадьбы в желаемую дату.