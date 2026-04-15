Уход с ниацинамидом: все, что нужно знать об этом активе

Даже если ваша кожа в полном порядке (представим, что такие счастливицы реально существуют), он все равно вам пригодится. Ниацинамид действует медленно, но верно, постепенно улучшая состояние лица — именно поэтому его так любят и косметологи, и те, кто устал от вечных реактивных реакций на уход.

Ниацинамид — это форма витамина B3, которая укрепляет кожный барьер, снижает воспаление и помогает коже выглядеть более ровной и спокойной. По сути, он возвращает коже ее природное качество, то есть способность нормально функционировать — и в этом его главная ценность. Косметолог Ирина Созинова поделилась подробностями, которые нужно знать об этом активе.

Почему кожа с ним меньше краснеет

Ниацинамид работает как мягкий регулятор: он снижает воспаление и помогает коже лучше справляться с внешними раздражителями.

«Если кожа часто реагирует на ветер, воду, новые средства — с ним эти реакции становятся слабее. Со временем снижается градус чувствительности, кожа перестает вспыхивать по любому поводу и начинает вести себя более стабильно», — утверждает эксперт.

Он укрепляет защиту кожи

Одна из его главных задач — поддержка кожного барьера, ведь когда он в порядке, покровы лучше удерживают влагу и меньше пропускают раздражающие факторы. Это значит, что уменьшается сухость, стянутость и реактивность, кожа становится плотнее и нежнее по ощущениям и менее уязвимой к воздействию окружающей среды.

Помогает с высыпаниями и жирностью

Ниацинамид не сушит, но при этом умеет аккуратно регулировать работу сальных желез.

«За счет этого кожа становится более матовой, а воспаления появляются реже. Он особенно хорош для комбинированной кожи, где одновременно есть и жирность, и чувствительность — редкое и не самое простое в выборе ухода сочетание, с которым не все активы справляются», — подчеркивает врач.

Как его правильно вводить в уход

Начинать лучше с невысоких концентраций — около 2-5%, чтобы кожа привыкла, наносить средство можно один-два раза в день, в зависимости от реакции. Лучше использовать одно базовое средство с ниацинамидом, мягкое очищение и обычный крем, без постоянной смены продуктов и без добавления сразу нескольких активов вроде кислот или ретинола.

Словом, чем меньше лишних раздражающих факторов, тем заметнее общий эффект. Главное правило — наблюдать за реакцией. Ниацинамид не должен вызывать жжения или покраснения. Если это происходит, стоит снизить концентрацию или частоту использования.