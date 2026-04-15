Перечислены украшения, которые комфортно носить в жару

Теплое время года проверяет украшения не меньше, чем холодное: высокая температура, солнце, морская вода, пот и косметика ежедневно воздействуют на металл и камни, поэтому важно отдавать предпочтение изделиям из тонкого металла. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина.

© Unsplash

«Металл также играет роль. Золото и серебро хорошо переносят высокие температуры, но на солнце они быстро нагреваются, особенно если речь идет о крупных изделиях. Это не опасно, но может вызывать неприятные ощущения при соприкосновении с кожей. Более комфортны украшения с тонким металлом, ажурными элементами или комбинированными фактурами, где меньше сплошной поверхности», — рассказала Ракутина.

Директор также добавила, что в первую очередь в жару важен вес и посадка украшения.

«Тяжелые серьги, массивные колье и плотные браслеты могут вызывать дискомфорт из-за повышенной чувствительности кожи и усиленного кровообращения. Особенно это касается украшений, которые плотно прилегают к телу: в жару кожа может немного отекать, и привычный размер становится менее удобным. Поэтому в теплое время года чаще выбирают легкие конструкции, подвижные элементы и изделия с минимальным контактом с кожей», — отметила она.

Эксперт призвала уделить отдельное внимание типу закрепки и форме изделия.

«В жару кожа активнее выделяет влагу и себум, а значит украшения чаще скользят и смещаются. Надежнее ведут себя изделия с продуманной эргономикой: серьги с английским замком, кольца с комфортной внутренней посадкой, браслеты с регулировкой. Слишком гладкие и тяжелые украшения без фиксации могут доставлять больше неудобства, чем эстетического удовольствия», — высказалась специалист.

По ее мнению, камни в летний период тоже требуют внимания.

«Прямые солнечные лучи и высокая температура могут влиять на внешний вид некоторых вставок. Например, аметист и кварц при длительном воздействии ультрафиолета могут со временем терять насыщенность цвета. Жемчуг и другие органические материалы чувствительны к поту, косметике и парфюму – их поверхность может тускнеть. При этом более устойчивыми считаются сапфиры, рубины и бриллианты — они лучше переносят жару и активную носку», — отметила Ракутина.

Специалист призвала отдельно помнить про взаимодействие украшений с внешней средой.