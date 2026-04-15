Россиянам объяснили, как сделать влажный макияж без жирного блеска

Чтобы добиться такого эффекта, комбинируйте легкие текстуры (сыворотки, флюиды, крем-гели) с полупрозрачными тональными средствами и точечным использованием матирующих средств в Т-зоне. Об этом «Газете.Ru» рассказала международный визажист Clarins Ольга Комракова.

«Эффект влажной кожи без жирного блеска — это сияние изнутри, при котором кожа выглядит напитанной и "влажной", но без липкого или маслянистого финиша и без явных блестящих участков. Старайтесь избегать плотного покрытия и тяжелых кремовых текстур», — объяснила эксперт.

Она также призвала начать с подготовки кожи при помощи увлажняющей сыворотки с гиалуроновой кислотой (низкомолекулярная + высокомолекулярная), которая наполнит кожу влагой без ощущения жирности.

«Затем стоит нанести легкий увлажняющий флюид или крем-гель из этой же линии. База под макияж выравнит поверхность кожи и создаст очень красивый влажный эффект. Ее можно наносить как самостоятельно, так и смешивать с дневным или тональным кремом», — посоветовала Комракова.

Специалист рекомендовала тональный крем для молодости и сияния кожи, который содержит в своем составе ухаживающие и разглаживающие компоненты, за счет которых кожа выглядит гладкой и сияющей в течение всего дня.

«Средство рекомендуется наносить специальной кистью, вдохновленной концепцией гуаша. Первый слой тонального средства наносите прозрачно и вполне возможно, что этого вам будет достаточно, благодаря высокой концентрации пигментов. Если все же на каких-то участках необходима дополнительная коррекция, добавляйте тональный крем локально похлопывающими движениями, не накладывая второй плотный слой по всей поверхности», — отметила она.

И в заключение визажист рекомендовала обойтись без пудры или в крайнем случае нанести легкую рассыпчатую пудру локально на Т-зону, без «запудривания» всего лица.