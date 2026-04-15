Визажист рассказал, как делать макияж для зрелой кожи

Главная цель идеального антивозрастного мейка — сохранить естественное сияние кожи и не загромождать ее видимыми слоями косметики. Об этом «Газете.Ru» рассказала международный визажист Clarins Ольга Комракова.

«Для этого нам важно убрать из обихода плотные и активно матирующие средства, так как они подчеркивают морщины, нежелательные нюансы текстуры и сухость. Также я рекомендую скорректировать методы нанесения средств макияжа, пользоваться кистями и спонжами для более тонкого нанесения слоев», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что крайне важно следовать ежедневной многоступенчатой рутине ухода за кожей.

«Она сочетает в себе увлажнение, питание, насыщение кислородом, защиту от солнца и мягкое обновление поверхностного слоя без агрессии. Омолаживающая сыворотка дополняется дневным и ночным кремом, кремом для зоны вокруг глаз, а также средствами дополнительного ухода (бережное отшелушивание и маски)», — рекомендовала Комракова.

Специалист посоветовала избегать в макияже всего, что забивается в складки, сушит поверхность кожи, подчеркивает поры и шелушения, создаёт эффект «маски».

«Стоит отдавать предпочтение легким тональным средствам, ухаживающим текстурам и кремовым продуктам. Лучше по возможности избегать матовых текстур. Продукты и ингредиенты, которые лучше поставить на «стоп» или хотя бы, минимизировать: плотные матовые тональные кремы и крем-пудры, слишком светлые плотные консилеры под глазами, тяжелую матирующую пудру, хайлайтеры с активным блеском и крупными блестками, сильно пигментированные матовые тени, жидкую подводку с насыщенным черным пигментом и тяжелые матовые помады», — отметила эксперт.

Вместо них она посоветовала полупрозрачные, сатиновые и увлажняющие тональные флюиды, легкие светоотражающие консилеры с сатиновым финишем, мелкодисперсная рассыпчатая пудра для локального использования только на Т-зоне, продукты с мягким деликатным сиянием, мягкие сатиновые тени, мягкая коричневая или сливовая подводка и атласные, сияющие помады.