Названы модные мужские кроссовки в этом году

От ультраспортивных вариантов, которые прописались в повседневном гардеробе, до городской базы.

«Мужская мода 2026 года окончательно закрепила кроссовки в статусе главного обувного тренда. Сегодня они — универсальный инструмент, позволяющий чувствовать себя уверенно в любом контексте: от университетской аудитории до свидания, от прогулки по городу до путешествия», — Цветана Софронова, стилист.

Рынок разделился на два равнозначных лагеря.

Техничный хай-тек с фокусом на бег, здоровье стопы и цифровую интеграцию (кроссовки с NFC-чипами, адаптивной шнуровкой).

Мощная ретроволна, где модели 80-90-х годов получают новую жизнь через устойчивые материалы и переосмысленный крой.

Кроссовки стали индикатором осведомлённости в трендах, финансовой дисциплины (умение копить на качественную пару) и даже политических взглядов (экологичные модели против традиционных).

Также нужно отметить, что спортивный стиль сегодня — это всё меньше про имитацию. Теперь люди покупают кроссовки с реальными беговыми технологиями (например, пеной с отличной амортизацией или карбоновой пластиной) и носят их как повседневную обувь: с джинсами, чиносами или даже брюками.

Тренды 2026 года

Цветовые решения

Забудьте про «больничный белый» (холодный, маркий оттенок) и кричащий неон, который доминировал в начале 2020-х. В 2026 году правят бал сложные, «пыльные» оттенки и природные пигменты.

Главным цветом года стал ископаемый серый (Fossil Grey). Этот тёплый оттенок с явным коричневым подтоном визуально дороже обычного серого, не маркий и сочетается с любым цветом джинсов.

Лучшим акцентным цветом признан терракотовый (Terra). Цвет обожжённой глины используется для вставок, логотипов, шнурков. После него в топе следует окисленная зелень (Oxidized Green). Это приглушённый болотный оттенок, напоминающий старую медь.

Самое неожиданное сочетание сезона – лавандовый туман (Lavender Haze) и шоколадный цвет (Chocolate Brown). Такое комбо выглядит сложно и взросло.

Материалы

В 2026 году инженеры обувных брендов совершили несколько прорывов.

Адаптивная вязка (технология Adaptive Fit 2.0 от Nike и adidas)

Нити, из которых сплетён верх кроссовки, содержат полимер с памятью формы. Через 10-15 секунд после надевания они сжимаются вокруг стопы индивидуально. Это не шнуровка, а именно изменение формы верха.

Пена на основе водорослей

Традиционная пена EVA производится из нефти. Новая — из биомассы быстрорастущих водорослей. Она легче на 30%, не пахнет при намокании и биоразлагаема в промышленных условиях за два года (а не за 200 лет).

Карбоновая пластина с переменной жёсткостью

Карбоновая пластина – больше не плоская вставка, а анатомически изогнутая деталь. Она работает как пружина при отталкивании.

Текстиль

Мелкая дышащая сетка уходит в прошлое. Ей на смену приходит 3D-печатный трикотаж без швов — он не впитывает грязь, не рвётся при активной носке и не натирает в области пальцев.

Дизайнерские коллаборации

Коллаборации перестали быть просто двумя логотипами рядом. Теперь это слияние философий и технологий.

Модель LV-Air Force 4 (Louis Vuitton и Nike)

Продаётся только по биометрии (скан лица) — чтобы перекупщики не скупали весь тираж за минуту. Стоимость на вторичном рынке достигает $ 5000.

Серия «Скульптура» (Balmain и New Balance)

Каждая пара имеет уникальный неровный срез подошвы — имитация ручной работы. На создание одной уходит восемь часов.

Кроссовки со светящимися оптоволокнами (adidas и Cyberpunk 2088)

Они синхронизируются со звуком шагов через приложение на телефоне. Чем быстрее вы идёте, тем ярче подсветка.

Если ваш бюджет ограничен 10 000-15 000 рублей, не гонитесь за лимитированными дропами. В масс-маркете появляются легальные копии этих технологий через два-три месяца. Например, адаптивная вязка уже есть в кроссовках Li-Ning за 7000 рублей. Разница с Nike будет только в весе (на 30-40 г тяжелее) и в отсутствии NFC-чипа.

Лидеры рынка

1. Nike — по-прежнему король, но теперь делает ставку на модульный ремонт. Модель ISPA Link разбирается на восемь частей за пять минут обычной отвёрткой. Износилась подошва — заказываете новую за $ 30, меняете сами.

2. Adidas — вернули культовую модель AdiZero Prime 2026 с беговой пластиной из переработанного углеволокна. Вес — 180 г.

3. On Running — швейцарский бренд, который позиционирует себя как технологичный, минималистичный и даже футуристичный.

Этот образ близок людям творческих профессий. Дизайн кроссовок Cloudmonster 3 высоко ценят в модных кругах. Их носят как спортсмены, так и модельеры. On смогли создать продукт, который одинаково хорошо смотрится и с трениками, и с повседневной одеждой (в стиле gorpcore).

4. Saucony — неожиданное возвращение благодаря коллаборации с британским брендом A-COLD-WALL. Модель Shadow 6000 признана самыми удобными повседневными кроссовками года по версии журнала Runner's World.

Хиты продаж 2026 года

Asics Gel-Quantum Kinetic «Tonal Sand»

Стоимость: 18 000 руб.

Идеальный баланс ретросетки и современной пены. Для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не крикливо.

Puma Suede XL

Стоимость: 8500 руб.

Лучший входной билет. Классика 1987 года, перешитая на 15% шире и с ананасовой кожей (материал Piñatex) внутри.

Mizuno Wave Rider 10

Стоимость: 14 000 руб.

Тёмная лошадка. Японский бренд стал мемом в TikTok за «хрустящий звук» подошвы — приятное тактильное ощущение при каждом шаге.

Как выбрать идеальные кроссовки

Правило «трёх касаний»

Кроссовок не должен требовать разнашивания. Если в примерочной вы чувствуете давление на мизинец, пятку или подъём — не берите эту пару. В 2026 году технологический уровень производства не оставляет оправданий дискомфорту.

Размерный ряд

Забудьте фразу «возьму на вырост». Стопа взрослого человека не растёт после 20 лет, но даже до этого возраста ориентируйтесь на точный размер. Берите строго по стельке: вставьте руку в кроссовку, большой палец должен слегка упираться в носок, но не подгибаться. Если покупаете онлайн — закажите два соседних размера, один вернёте.

Способы ухода и эксплуатации

Чтобы кроссовки за 15 000 рублей служили два сезона, а не два месяца.

Для сетки и трикотажа подходит только ручная стирка в холодной воде (не выше 30°C) с мылом для деликатных тканей. Машинка убьёт адаптивную вязку — нити потеряют память формы. Сушите вдали от батареи, набив бумагой.

Для замши в ретромоделях используйте специальную щётку-ластик после каждой носки. Материал нельзя мочить. Замша производится из переработанных волокон, которые дубеют от воды и становятся жёсткими, как картон. Пятна выводите сухой пеной для обуви.

Для любых моделей используйте противомаркерный спрей с нано-керамикой (продаётся в любом обувном магазине за 500-800 рублей). Он создаёт невидимую плёнку, от которой отскакивает грязь, вода и краска с джинс. Одного флакона хватает на три пары.

Если стёрся протектор на пятке (глубже 2 мм) или сломалась карбоновая пластина (слышен хруст при сгибании) — выбрасывайте. Игра в «доносить до дыр» убьёт вашу походку, осанку и может привести к болям в коленях.

Прогнозы на будущие тренды (2027-2028)

Аналитики сходятся во мнении: после бума 2026 года с адаптивными застёжками, NFC-чипами и светящимися волокнами наступает усталость от «умной» обуви. Люди хотят простоты и тактильности. Следующий виток — полный ручной труд.

Ожидайте:

возвращения кожаных кед Converse, сшитых вручную в Португалии (без клея, только нитки);

кроссовок на деревянной колодке без капли пластика — подошва из пробки или переработанной резины от шин;

брендов, которые будут указывать имя мастера, собравшего вашу пару (как в люксовых костюмах).

Также набирает силу тренд «одни кроссовки на всё» (англ. one sneaker wardrobe). Идея: одна универсальная модель в чёрно-белой гамме, которая подходит и для костюма, и для трейлового бега.

Кроссовки перестали быть просто обувью. В 2026 году они выполняют три новые функции.

Политическое заявление. Если вы носите кроссовки из переработанного океанического пластика — вы транслируете экопозицию. Если из натуральной кожи — консервативные ценности.

Цифровая идентичность. Модели с NFC-чипом привязаны к вашему NFT-аватару в метавселенной. Вы покупаете одну пару физически, а вторую — цифровую для виртуального гардероба.

Терапия и здоровье. Ортопедические кроссовки с эффектом массажа стали прописываться врачами при хроническом стрессе и плоскостопии.

Инвестируйте в одну качественную пару, а не в три дешёвых. Ваша обувь расскажет о вас больше, чем любая футболка или куртка. Носите осознанно, ухаживайте правильно и не бойтесь экспериментировать с цветом.