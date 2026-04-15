Какие джинсы считаются модными в 2026 году

В 2026 году бренды одежды уходят от крайностей и предлагают комфортные джинсы на любой вкус: объемные и прямые модели, аккуратный клеш, скинни, которые вновь покоряют подиумы, а также практичные карго. Подробнее о том, какие джинсы в моде в 2026 году и с чем их носить, рассказывает «Лента.ру».

Джинсы-бочонки

Расслабленные «бочонки» (Barrel leg) легко узнать по широким штанинам и объемному силуэту, который сужается книзу. Именно из-за такой формы, напоминающей бочку, они и получили свое название.

Дизайнеры Ferrari в новой коллекции весна-лето 2026 решили использовать двойной деним с эффектом потертостей — и показали, что такой крой отлично смотрится даже в очень свободных и расслабленных образах.

С чем носить

Если низ объемный, как в случае с Barrel leg, то плечевые изделия лучше выбирать обтягивающие и простые. Для повседневных образов подойдет, например, облегающий джемпер, тонкий лонгслив или лаконичная рубашка — такое сочетание поможет сохранить пропорции и не сделает фигуру визуально тяжелее.

Объемные багги

Багги (Baggy Jeans) — свободные мешковатые джинсы с заниженной талией и прямыми широкими штанинами, которые часто доходят почти до пола.

Виды джинсов багги:

классические — в оверсайз формате: талия занижена, штанины длинные и очень широкие, при желании их можно подвернуть;

укороченные — в бедрах остаются объемными, но штанины заканчиваются на 5-10 сантиметров выше лодыжек;

с завышенной талией — такая посадка вытягивает фигуру и визуально удлиняет ноги.

С чем носить

Джинсы такой модели лучше всего носить с простым и прилегающим верхом, чтобы не перегружать фигуру. Идеально подойдут облегающие джемперы, тонкие лонгсливы, лаконичные рубашки, кроп-топы или заправленные блузы. Помимо этого, багги отлично сочетаются с худи, свитшотами, укороченными жакетами, тренчами и даже пальто.

Главное — соблюдать баланс: объемный низ требует более сдержанного и облегающего верха.

Из обуви с ними можно носить массивные кроссовки, лоферы, ботильоны, туфли на каблуке.

Элегантный клеш 70-х

Помимо свободных оверсайз моделей, в 2026-м в тренде клеш (Bootcut) в стиле 70-х. Такие джинсы плотно облегают бедра, а от колен начинают плавно расширяться книзу.

Фасон Bootcut визуально вытягивает фигуру и делает ноги длиннее. За счет этого модель отлично подходит невысоким девушкам, рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Светлана Амелина.

С чем носить

Клеш больше всего ассоциируются со стилем бохо: с такими джинсами будет хорошо смотреться кружевная блузка, сумка с бахромой, ковбойские сапоги и широкая шляпа.

Для образов на каждый день подойдет обычная базовая футболка, жакет в мужском стиле или кожаная куртка.

Джинсы-сигареты

Одна из самых актуальных моделей джинсов в 2026 году — прямые джинсы-сигареты (Cigarette jeans) из структурированного денима: компромисс между свободным оверсайз и зауженными скинни. В тренде высокая и средняя посадка, длина при этом может быть до щиколотки или чуть выше.

Название джинсов-сигарет связано с узким и прямым кроем от бедра до щиколотки.

С чем носить

Узкие джинсы хорошо сочетаются с простыми и аккуратными вещами: например, со строгой рубашкой, классическим пальто или курткой. Обувь должна открывать или подчеркивать щиколотку и подъем ноги. Летом с джинсами-сигаретами можно носить мюли или туфли на небольшом каблуке с ремешком на пятке, а в холодное время года — ботильоны на среднем каблуке с узким носом.

Джинсы карго

Карго — это модель со множеством карманов разного размера: их вшивают не только на поясе, но и по всей длине штанин. Карго были особенно популярны в 1990‑х и 2000-х и вернулись в моду несколько лет назад.

По виду карго-джинсы напоминают военную или рабочую, потому что изначально такие штаны шили для солдат. Несмотря на то что свою профессиональную принадлежность карго-брюки давно утратили, они остались практичными и вместительными, а еще по-прежнему смотрятся брутально даже в женственных образах.

С чем носить

Подобные джинсы лучше всего носить с простым и лаконичным верхом, чтобы не перегружать образ. В качестве верха подойдут облегающие футболки, топы, тонкие свитера, лонгсливы или заправленные рубашки.

Из обуви с карго-джинсами хорошо смотрятся массивные кроссовки. Если хотите создать более смелый образ — сочетайте их с грубыми ботинками или казаками, обязательно заправляя при этом штанины в обувь.

Узкие джинсы

Узкие джинсы (Skinny) в 2026 году возвращаются в обновленном виде. Это уже не те ультраобтягивающие штаны, как в 2000-х, а более свободные модели из плотного денима с минимальным содержанием эластана, с аккуратной посадкой и без излишнего облегания, отметила Светлана Амелина.

Лучше сочетать такие джинсы с объемным верхом: рубашками, худи, пиджаками мужского кроя.

Широкие джинсы

Широкие джинсы (Wide-leg jeans) остаются на пике популярности уже несколько сезонов. Это прямые, очень свободные джинсы, которые идут от бедра до самого низа, не сужаясь и не расширяясь.

Стоит иметь в виду, что хоть возродившаяся мода нулевых Y2K и возвращает тренд на заниженную талию, в случае с джинсами wide leg такой фасон будет только портить фигуру, делая силуэт прямоугольным. Поэтому лучше отдавать предпочтение широким моделям с высокой посадкой.

С чем носить

С объемными джинсами отлично сочетаются облегающие водолазки, топы на тонких бретелях, короткие свитера или футболки, заправленные внутрь. Если надеть сверху укороченный пиджак или кожаную куртку, получится стильный повседневный образ.

Не прячьте талию под мешковатым верхом — лучше подчеркните ее ремнем или заправьте топ в джинсы. В противном случае широкие штаны сделают фигуру бесформенной.

Из обуви к wide leg подходят аккуратные кроссовки, лоферы на небольшом каблуке и босоножки на танкетке.

Джинсы со стрелками

Джинсы со стрелками — модель с заутюженными линиями, имитирующими классические брюки. Такой прием позволяет интегрировать деним в деловой гардероб.

«Этот вариант джинсов подходит и для тех, кто хочет выглядеть выше, стройнее и зрительно удлинить ноги. Хорошо сочетаются с рубашками из денима, пиджаками, жакетами, жилетками», — Светлана Амелина, стилист.

Как выбрать джинсы

Стилист Светлана Амелина поделилась с «Лентой.ру» советами по выбору джинсов: