Перечислены женские тренчи, актуальные в 2026 году

Тренч в 2026 году — все та же стильная, удобная и универсальная вещь для весны и осени. Меняются детали, но не суть: плащ легко вписать в любой гардероб. Подробнее о новинках сезона и примерах стилизации — в материале «Ленты.ру».

Трендовые оттенки

Бежевые, молочные и черные плащи — нестареющая классика. Но если вам наскучили эти цвета, можно присмотреться к трендовым оттенкам: они будут смотреться стильно и свежо.

Розовый и голубой

Свежие оттенки розового и голубого особенно актуальны весной, когда хочется выглядеть ярче. Сочетать с таким акцентным тренчем лучше всего базовые плечевые изделия, а обувь и брюки выбирать в одном тоне. Впрочем, можно и поэкспериментировать: голубой сочетается с красным, персиковым, лавандовым и желтым, а розовый — с красным, зеленым, хаки, мятным, бордовым и лаймовым.

Глубокий хаки

На демисезон и осень больше подойдут тренчи в цвете хаки, причем именно глубокого насыщенного оттенка. Если вы хотите сделать такой плащ основным акцентом в вашем образе, выбирайте его из кожи, как на показе новой коллекции Bottega Veneta.

Коричневый и графитовый

Необязательно выбирать яркие и насыщенные оттенки. Если вы планируете носить плащ несколько сезонов и не хотите усложнять себе задачу при подборе образов, лучше обратить внимание на более спокойные, нейтральные цвета. Так, графитовый серый ассоциируется с классикой, а образ с ним выглядит собранным и строгим.

Bottega Veneta в новой весенне-летней коллекции представила серый плащ с фактурой под рептилию, дополнив образ сумкой и рубашкой в бежевом цвете.

Красный

Главная цветовая сенсация 2026 года — красный тренч. Он хорошо вписывается в образы с нейтральными вещами (черным, белым, бежевым), а также подходит для офисного стиля, удачно дополняя костюм и лаконичные аксессуары, рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист-имиджмейкер Светлана Амелина. Кроме того, плащи в этом оттенке отлично смотрятся в монохромных образах, как на показе Lacoste.

Модные тренчи 2026 года

Классический плащ

Классический тренч — это базовая вещь вне трендов, которая легко вписывается практически в любые образы, будь то простые брюки и джемпер или платье и туфли. Он может быть сшит из плотного хлопка или классического габардина — эти ткани не пропускают влагу и хорошо защищают от ветра.

Такие плащи обычно двубортные, с рядом из пуговиц, отложным воротником, кокеткой, поясом и ремешками на рукавах. Часто у них сохраняются ружейный клапан и погоны — уже как декоративные элементы и аккуратная отсылка к военной истории тренчкотов.

Чаще всего такие тренчи шьют в классических бежевых оттенках, но актуальны модели и в цвете хаки, темно-синем и черном.

Помимо тренчей, к классике относят и макинтоши — однобортные плащи более простого кроя. У них, как правило, нет пояса, силуэт получается прямым и более строгим, поэтому макинтош хорошо сочетается с классической одеждой.

Подобную модель на показе весна-лето 2026 представил модный дом Loewe. Только вместо классических брюк или юбки дизайнеры стилизовали макинтош с ярко-оранжевыми спортивными штанами и прозрачной обувью.

Оверсайз-тренчи

Оверсайз-силуэты все еще в моде, хотя и с некоторыми нюансами: в 2026 году актуальны модели «с мужского плеча». Такие плащи подойдут как для повседневных образов, так и для вечерних выходов. Например, Calvin Klein в своей новой коллекции представили тренч формата оверсайз в расслабленном стиле.

Свободный крой можно оставить только в деталях. Особенно актуально будут смотреться тренчи с объемными рукавами.

Макси-модели

В 2026 году макси‑тренчи вернулись в моду, потому что дают и выразительный, и практичный образ: длинный силуэт визуально вытягивает фигуру и хорошо защищает от непогоды. Актуальна длина почти в пол, при этом крой не должен быть мешковатым.

Макси (до щиколотки) особенно хорошо смотрятся на высоких и стройных девушках.

Такой тренч универсален: его носят с платьями и юбками любой длины, прямыми или широкими брюками, джинсами, кедами, лоферами или массивными ботинками, а для офиса комбинируют с костюмом и рубашкой. Hermès в новой коллекции сыграли на контрасте, комбинируя длинный (почти до пола) плащ с короткими шортами и топом-бандо.

Кожаные плащи

Абсолютным маст-хэвом этого года стал плащ из кожи. В тренде — коричневые, бордовые и черные цвета, актуальными остаются серый и оттенок хаки, рассказала Светлана Амелина. Что касается материалов, то в моде в 2026 году гладкая и зернистая кожа, матовые и блестящие покрытия, а также замша.

Так, в новой весенне-летней коллекции Altuzarra презентовали черный кожаный плащ в монохромном строгом образе, тогда как Bottega Veneta сделали ставку на сочетании нескольких цветов в одном луке.

Как отмечает Светлана Амелина, кожаный тренч особенно хорошо сочетается с джинсами, легинсами, юбками-миди и рубашками. А еще может сделать образ более дерзким, если комбинировать его с легинсами или платьем и ботильонами.

Плащи с заниженной талией

Один из главных трендов 2026 года — низкая талия. Такой крой делают не только на джинсах, юбках и брюках, но и на тренчах. Особенно актуальны плащи с заниженным поясом — выглядит это расслаблено и необычно.

Дизайнеры Altuzarra показали, как подобный шелковый плащ может стать основой вечернего образа, особенно в сочетании с аксессуарами: с клатчем, туфлями на каблуках и серьгами.

Как рассказала «Ленте.ру» стилист Юлия Епринцева, при выборе такого плаща важно помнить о пропорциях: когда талия опускается ниже привычного, визуально увеличивается средняя часть тела и укорачиваются ноги. Чтобы уравновесить пропорции, подобный тренч лучше носить с обувью на каблуке и с узким мысом, причем она должна быть под цвет колготок или брюк.

Укороченные тренчи

Укороченный вариант тренча — отличная замена ветровке, кожаной куртке или бомберу. Он дает больше свободы для экспериментов с образами и прекрасно подходит для межсезонья.

Укороченный (до бедра) тренч можно стилизовать с короткими шортами и длинными сапогами, как это сделали на показе Hermès. Альтернативный вариант — надеть мини-юбку и туфли на тонком каблуке, чтобы максимально открыть ноги.

Плащи с высоким воротником

Отдельного внимания заслуживает высокий воротник. Это небольшая, но выразительная деталь, за счет которой образ выглядит собранно и элегантно. Плащ с воротником будет актуален в ветреную погоду, если шарфы и платки надевать не хочется.

Модный дом Chloé в этом году презентовал плащ с высоким воротником и массивными плечами в стиле 80-х. Особенно актуальным образ получился за счет добавления объемных украшений и сумки на цепочке.

Тренчи из технологичных материалов

Технологичные ткани — заметный тренд этого сезона. Все чаще появляются тренчи из материалов, похожих на плащи‑дождевики: легких, непромокаемых, матовых или с легким блеском. Такие модели выглядят современно, хорошо держат форму и спокойно переживают дождь, ветер и резкие перепады температуры — их можно носить каждый день, не боясь испортить вещь, рассказала Юлия Епринцева.

В повседневных образах такой тренч хорошо смотрится в бежевом или светло‑сером цвете с прямыми голубыми джинсами, белой хлопковой футболкой и серыми массивными кроссовками, а также в темно‑синем оттенке — с черными джоггерами и гладкими черными кедами.

Для вечерних вариантов можно подсмотреть образ у Saint Laurent. В весенне-летней коллекции дизайнеры стилизовали плащ-дождевик в цвете молочного шоколада с туфлями-лодочками и массивными серьгами.

Плащи с выразительными плечами

Один из заметных трендов 2026 года — размашистая линия плеч. Новая весенне-летняя коллекция Bottega Veneta отсылает к эстетике 80-х.

Такой тренч в ретро-стиле будет смотреться актуально даже с простыми базовыми вещами. В этой же коллекции бренд представил другую «чистую» модель плаща без лишних деталей, но в кожаном варианте.

Прозрачные плащи

«Для самых смелых — прозрачный тренч, который создает эффект многослойности. Здесь уже можно проявить фантазию, ведь в этом варианте важно все, что вы наденете под низ. С таким плащом образ может получиться очень необычным и интересным», — Светлана Амелина, стилист.

Sportmax в новой коллекции представили плащ из легкого нейлонового материала, напоминающего ветровку, и стилизовали его с костюмом из такой же ткани в похожем оттенке. Получился монохромный легкий образ для теплой погоды.