Стилист Лисовец объяснил, как носить кружево в образах

Стилист Влад Лисовец объяснил, как носить кружево в образах. Об этом сообщает People.

«Ничего против того, чтобы подвязывать кружево я не имею! Важно лишь понять, как сделать это по-своему уникально. Носите кружевные юбки или платки поверх брюк с теми образами, в которых есть более яркий акцент. Кружево отлично смотрится на второстепенной роли, мягко дополняя образ. Отдельно хочу обратить внимание на то, что на разных фигурах кружево смотрится одинаково здорово!» — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.