Россиянка сходила к сельскому парикмахеру и рассмешила пользователей сети

Россиянка Мария Шведова из Свердловской области сходила к сельскому парикмахеру и рассмешила пользователей сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале женщина продемонстрировала фото до трансформации. Она позировала в зеленом бомбере и черной бейсболке с прямыми волосами ниже плеч. Затем автор ролика предстала на кадрах после стрижки. Так, она показала короткие локоны с чрезмерным объемом у корней.

Видео набрало 2,2 миллиона просмотров. Зрители пошутили над прической в комментариях.

«Была простушка с улицы, а теперь главбух!», «За один поход к сельскому мастеру вы стали главой сельсовета», «Алло, женщина, это собес?», «[Персонаж из серии книг о Гарри Поттере] Долорес Амбридж: начало. Теперь я понимаю, почему она такая злая была», «В колхозе намечается смена начальства», «Такая молодая, а уже теща», «Сразу из девушки в бабушку! Прекрасный мастер! Идеальная трансформация!» — заявили юзеры.

В марте российский продюсер и коуч Мария (фамилия неизвестна) расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки.