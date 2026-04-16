18 экспресс‑средств против отеков

Крио‑маска для лица с эффектом лифтинга, Clarins

© Super.ru

Лёгкий холодок — верный друг в неравной борьбе с отёками. Эта маска с эффектом криолифтинга разработана с использованием молекулярно‑растительного комплекса, который отвечает за лифтинг. Кожа при использовании становится холоднее на 4 градуса, то есть домашняя процедура вполне сравнима с салонным уходом. У утренней припухлости нет и шанса задержаться.

Очищающая маска с зелёной глиной, Moloje

Противоотёчные средства могут вызвать яркую реакцию у людей с чувствительной кожей. Эта глиняная маска создана с учётом особенных потребностей и подойдёт даже тем, кто страдает от купероза. Экстракт календулы в составе успокаивает и снижает интенсивность красноты, лактат ментола мягко снимает отёчность. Кстати, маской можно убрать остатки косметики, что бывает критически важно после трудного дня.

Крем для кожи вокруг глаз «Преображение & Сила суперингредиентов», Erborian

Одно нанесение способно решить несколько проблем — это не сказка, а эффект от крема. Кофеин с ниацинамидом устраняют отёчность в зоне вокруг глаз, приглушают интенсивность тёмных кругов и придают сияние. Пептидный комплекс стимулирует процесс восстановления кожи, пока гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение.

Маска‑гель для кожи вокруг глаз «Молекулярное восстановление 3 в 1 Proage», Collagene 3D Medical

Гелевая маска предназначена для использования в зоне вокруг глаз, но, однажды протестировав её на небольшом участке кожи, вы захотите попробовать её на всём лице. И результат не разочарует: ниацинамид в составе работает с пигментацией, троксерутин отвечает за микроциркуляцию и делает цвет кожи более здоровым, отёки уходят благодаря тетрапептиду‑5. В целом объём баночки позволяет не экономить во время использования.

Освежающие гидрогелевые патчи Iris, Foreo

Патчи, которые способны убрать утреннюю припухлость — и не только. В составе есть экстракт морского мха, который улучшает кровообращение и тем самым делает тёмные круги под глазами менее заметными. Приятные бонусы — церамиды и коллаген, нацеленные на работу с мимическими морщинами и заломами.

Крем для кожи вокруг глаз Liftactiv Collagen Specialist 16, Vichy

Иногда отёки становятся заметнее из‑за низкого тонуса кожи в проблемной зоне. Если больше всего припухлость выражена вокруг глаз, обратите внимание на этот крем. Он работает с качеством кожи, повышает её плотность и упругость благодаря активам в составе. А это, кстати, влияет и на степень выраженности тёмных кругов.

Тонизирующая маска Energy Key, De_Code

У этой тонизирующей маски гелевая текстура и лёгкий оранжевый оттенок, который намекает на её способность «пробудить» кожу. Среди активных ингредиентов замечены кофеин, главный помощник в избавлении от отёков, и экстракт ацеролы, придающий сияние. Кстати, маска приятно охлаждает!

Бальзам для зоны вокруг глаз Biocontura, Egia

Внутри контурного крема‑бальзама есть лимфодренажный комплекс, способствующий улучшению микроциркуляции и оттоку лимфы. Это и даёт результат — исчезновение отёков и припухлостей и уменьшение яркости синяков под глазами. Подойдёт для использования в период восстановления после косметологических вмешательств.

Лимфодренажный тонер, Booster Bar

Тонер работает в трёх направлениях, которые напрямую связаны с отёчностью. Во‑первых, он улучшает микроциркуляцию и стимулирует лимфоток, чтобы убрать припухлость. Во‑вторых, укрепляет стенки капилляров в качестве профилактики. В‑третьих, влияет на качество кожи, повышая её тонус.

Патчи с коллагеном для области вокруг глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch, d’Alba

Классические гидрогелевые патчи в форме «капелек», обогащённые итальянским белым трюфелем, коллагеном, комплексом растительных экстрактов и ниацинамидом. Плотно прилегают к коже и не сползают в течение бьюти‑ритуала, работают с эластичностью кожи, питают и убирают отёчность.

Лимфодренажный тоник‑мист с алоэ вера и гидролатом василька, Art&Fact

Главная летняя покупка после солнцезащитного крема — бодрящий тоник‑мист. У него тонкий васильковый аромат из‑за одноимённого гидролата в составе, который смягчает кожу и матирует её. Но это ещё не всё: за бодрящий эффект отвечает кофеин, он же прогоняет припухлость и отёки. Дополнили дуэт соком алоэ вера для максимального увлажнения и ниацинамидом для накопительной работы с качеством тона кожи.

Лимфодренажная маска Morning Coffee, Zeitun

Утренний кофе, но не для употребления внутрь. Внутри металлической тубы — маска, способная и лимфодренажный эффект обеспечить, и увлажнить, и сделать кожу более упругой на ощупь. Для этого в формулу добавили комплекс из кофеина, экстракта гуараны, конского каштана, ниацинамида и любимой гиалуроновой кислоты.

Лифтинг‑тонер‑пэды с PDRN, Mixit

Пэды, которые можно использовать и как привычные патчи, и как тканевую маску. В наборе — сами диски и упаковка с сывороткой, которой нужно их пропитать. В формуле эссенции есть модный ПДРН, работающий на увлажнение и восстановление тканей. Если за пять минут до применения уберёте баночку в холодильник, сможете усилить эффект от пэдов.

Освежающая маска с мятой и огурцом, Green Mama

На случай — точнее, образ жизни, — где на всё и всех есть буквально 10 минут. Маска сэкономит время: экстракт огурца глубоко увлажняет, эфирное масло мяты перечной заметно освежает, а кофеин тонизирует. Время выдержки — действительно 10 минут, в течение которых можно спокойно заниматься своими делами. После кожа будет мягкой и бархатистой на ощупь.

Сыворотка It’s Coffee Time, Levrana

Если от отёчности нужно избавиться надолго, стоит подобрать средство, которое можно применять курсом. Эта сыворотка как раз из таких. Экстракт зелёного кофе снимает отёк и стимулирует синтез коллагена, а экстракт зелёного чая пролонгирует эффект и работает на перспективу, борясь с первыми признаками возрастных изменений.

Гидрогелевые патчи Eyespresso, Essence

Для тех, кто работает допоздна, а утром едва может открыть глаза. Гидрогелевые патчи, пропитанные эссенцией с кофеином, — рабочий вариант, чтобы взбодриться и взглянуть на себя в зеркало без разочарований. Их не надо хранить в холодильнике, можно поставить баночку у кровати и наносить первым делом после пробуждения. Секрет: можно наложить патчи и уснуть ещё на 15 сладких минут (главное, оставаться на спине).

Гидрогелевые пептидные патчи для глаз с экстрактом зелёного чая, Lifecode

Среди необычных активов в патчах — пептидный комплекс, который благотворно влияет на процесс лимфодренажа и тем самым снимает отёчность. Его дополнили антиоксидантным экстрактом зелёного чая, укрепляющим экстрактом корня солодки и ментолом для экстра‑охлаждения.

Сыворотка для лица 3% Caffeine + 3% Hemp oil, Estetie

Кто мы такие, чтобы не оценить продукт, который умеет много всего сразу? Эта сыворотка, например, не только борется с отёками, а даёт комплексный антивозрастной эффект. Фосфолипиды в формуле укрепляют защитный барьер, поэтому кожа больше не выглядит раздражённой, витамин С осветляет пигментацию, кофеин убирает отёчность, а комбо из трипептида меди и экстракта гинкго билоба профилактирует возрастные изменения. Для лучшего результата сыворотку лучше закрыть кремом.