Николь Кидман высмеяли из-за неудачного парика

Голливудскую актрису Николь Кидман раскритиковали из-за неудачного парика. Об этом сообщает издание Daily Mail.

58-летняя Николь Кидман появилась на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе 14 апреля. Актриса позировала перед фотографами с распущенными волосами, уложенными в легкие локоны. Интернет-пользователи заметили, что артистка пришла на мероприятие в парике. Некоторые осудили знаменитость за то, что она не стала показывать свои натуральные волосы.

«Видно, где заканчиваются ее настоящие волосы, чуть выше ключицы», «Она не выглядит сияющей. Ее волосы выглядят так, будто она только что встала с постели», «Это парик, или, по крайней мере, часть его — это накладные волосы», — писали интернет-пользователи.

21 марта Николь Кидман была замечена на вечеринке в честь 50-летия ее подруги и коллеги Риз Уизерспун в Нэшвилле. Для закрытого мероприятия актриса выбрала черный кружевной корсет с декольте от Alexander McQueen стоимостью $1890 и серебристые брюки. Артистка дополнила образ чокером. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и вечерним макияжем.