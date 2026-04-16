Популярный бренд косметики вернулся в Россию

Популярный бренд косметики NYX Professional Makeup снова можно приобрести в России. Об этом сообщает сервис для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, который запустил доставку марки.

Эксперты рассказали, что в апреле 2026 года NYX вошел в тройку самых заказываемых брендов на платформе в категории косметики. По их словам, спрос на продукцию вырос на 80% за неделю с момента появления товаров на витрине.

Как отметили аналитики, главным хитом у россиян стала лимитированная коллекция NYX с мультфильмом «Симпсоны».

«Мы видим, что покупатели готовы ждать и заказывать оригинальную продукцию. Это говорит о высоком уровне лояльности к бренду», — отметили эксперты.

До этого аналитики Cdek.Shopping сообщили, что за первый квартал 2026 года россияне стали заказывать зарубежную косметику через сервисы доставки на 140% чаще, чем годом ранее.

Лидером рейтинга неожиданно стал Chanel, сместив с первого места бренд модели Хейли Бибер Rhode. Если в I квартале 2025 года безусловным лидером был Rhode, то в 2026 году он выпал из топ-5. Следом за Chanel (10% заказов) на втором месте оказался бренд Dior (7,4%), на третьем — Lancôme (6,7%). Замыкают пятерку MAC и Charlotte Tilbury.