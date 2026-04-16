Как базовый набор средств заменит десятиступенчатый уход весной

Весной можно отказаться от десятиступенчатого ухода и оставить только пенку, сыворотку и тональный крем с SPF. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.

«Если из всего многообразия многоступенчатого ухода необходимо оставить всего 3-4 средства, то упор лучше сделать на очищение, увлажнение и солнцезащиту, а предпочтение отдать гелям и флюидам», — заявила эксперт.

Камышникова отметила, что весной идеальным вариантом для кожи станет гель или пенка для умывания с щадящими ПАВ и без масел, которая не только смывает загрязнения и остатки макияжа, но и содержит увлажняющие или тонизирующие компоненты.

«Например, с экстрактом зеленого чая, алоэ или гиалуроновой кислотой. Такое средство заменяет и привычный гель, и тоник после умывания. Главное — выбирать продукты с нейтральным pH и без агрессивных отдушек», — подчеркнула эксперт.

Тем, кто не может отказаться от тоника для лица, косметолог рекомендовала выбрать средство с эффектом увлажнения. По ее словам, такой тоник помогает вернуть здоровый pH кожи и восстановить защитную мантию эпидермиса. Камышникова отметила, что увлажненная тоником кожа будет эффективнее впитывать полезные вещества флюида или крема.

«Лучше, чтобы в составе тоника были гиалуроновая кислота и эластин. Также из экстрактов в теплое время актуально добавить средства с зеленым чаем, алоэ и центеллой: эти компоненты укрепляют водно-липидный барьер, убирают сухость и различные покраснения, которые нередко появляются весной, а также помогают восстановить кожу после перепадов температур и морозов», — заявила эксперт.

По ее словам, вместо того, чтобы наносить сначала сыворотку, потом эссенцию, потом легкий крем и еще базу под макияж, современные бренды предлагают гибриды. Камышникова рассказала, что речь идет о легких гелевых текстурах с высоким содержанием активов (витамин С, ниацинамид, пептиды, гиалуроновая кислота), которые одновременно увлажняют, питают, выравнивают рельеф и служат основой под макияж. Как утверждает врач, достаточно одного средства — и кожа готова к нанесению SPF или тонального крема.

Косметолог заявила, что самым важным средством в уходе за кожей весной является тональный санскрин.

«Ультрафиолет весной становится агрессивнее, поэтому без SPF 30–50 никуда. Защита от солнца нужна не только в яркие солнечные дни, но и в облачную погоду, ведь ультрафиолет проникает сквозь облака. За фотостарение кожи отвечают UVA-лучи, которые в отличие от UVB-лучей не ощущаются кожей: она не краснеет и не сигнализирует об опасности. Однако по своему воздействию UVA-лучи более агрессивны: они проникают в глубокие слои кожи, разрушают ее коллагеновый каркас и повреждают ДНК клеток. Последствия такого воздействия — фотостарение, морщины, сухость, пигментация и аллергические реакции (фотодерматит)», — предупредила врач.

Поклонницам минимализма Камышникова предложила приобрести многофункциональный защитный крем.

«Сегодня существует множество BB-, CC-кремов и флюидов с высоким SPF, которые одновременно защищают от UVA/UVB-лучей, маскируют несовершенства, выравнивают тон и часто содержат увлажняющие или антиоксидантные компоненты. Достаточно выбрать оттенок под свой цвет кожи или вовсе использовать прозрачный санскрин с легким тонирующим эффектом», — заявила эксперт.

По ее словам, если кожа все же склонна к сухости и вечером ей недостаточно сыворотки или флюида, то стоит разделить увлажнение и защиту и приобрести хороший увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, чтобы наносить его вечером и днем как последний этап ухода. Она отметила, что солнцезащитный крем SPF 50 станет самостоятельным средством именно в дневные часы.

Камышникова также подчеркнула важность ухода за губами и зоной вокруг глаз.