Что важно учесть при выборе средства для губ

В теплое время года макияж неизбежно становится легче, ведь кожа быстрее устает от плотных текстур, да и в целом погода как-то располагает к натуральности и естественности. Но это не значит, что стоит полностью отказываться от средств для губ: наоборот, именно они часто собирают образ и делают его завершенным даже при минималистском подходе к макияжу.

Важно лишь пересмотреть подход: выбирать не самые плотные и стойкие формулы, а те, которые комфортны, не пересушивают нежную кожу губ, и выглядят естественно при дневном свете. Косметолог Ирина Горлова рассказала, на что обращать внимание при выборе средства для губ.

Текстура: легкость вместо плотности

Тяжелые матовые помады в теплый сезон работают хуже. Они подчеркивают сухость, собираются в складках и выглядят слишком контрастно на фоне общей легкости образа.

«Лучше выбирать бальзамы, тинты, масла или полупрозрачные помады. Они дают цвет, но оставляют ощущение живых, влажных и чувственных губ — ровно то, что нужно в самое романтичное время года», — говорит эксперт.

Уход важнее цвета

Весной и летом губы нуждаются в питании и увлажнении не меньше, чем кожа лица: скажем спасибо солнцу и ветру во время долгих прогулок. И если средство не ухаживает, это быстро становится заметно.

«Ищите формулы с маслами, восками, витамином Е, пантенолом. И помните, SPF в помаде — не маркетинг, а вполне себе рабочая история, особенно если много времени проводите на улице», — подчеркивает косметолог.

Уход дома

Весной и летом губам нужен элементарный домашний уход. Самый простой вариант: мягкий скраб из сахара с каплей меда или масла, который аккуратно убирает шелушение и выравнивает поверхность. Делать его достаточно 1-2 раза в неделю, без фанатизма, чтобы не травмировать кожу. После — любой базовый бальзам или масло, чтобы закрепить эффект и вернуть ощущение гладких нежных губ.

Цвет: мягкие оттенки

Яркие и темные цвета стоит оставить для парадного выхода или вечера, а в повседневности чаще работают более спокойные оттенки — розовый, персиковый, нюд с теплым подтоном. Они не вступают в смысловой конфликт с загаром, не утяжеляют лицо и легко обновляются в течение дня без зеркала и идеального контура.

Удобство в носке

Летом мало кто готов каждые полчаса проверять макияж. Средство должно вести себя предсказуемо: не растекаться, не скатываться и сходить аккуратно. Хороший вариант — тинты или гибридные формулы, которые можно наносить прямо пальцем. Они впитываются в губы и оставляют легкий оттенок даже после того, как блеск уходит.