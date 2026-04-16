Лучшие укладки в стиле 90‑х, которые снова в тренде

Объем — не просто тренд, это заявление, т.к. большого объема волос не бывает! В 90‑е супермодели подиумов были иконами стиля, где бы они не появились всегда привлекали внимание, они создавали тренды моды. Главной яркой чертой образа были укладки, которые жили на грани драматичности: воздушные короны, «обратный» начес и глянцевые волны. Стилист Юлия Никифорова выбрала лучшие укладки из той эстетики, которые актуальны и сегодня.

Главное правило современной версии — естественность: объем у корней, аккуратная форма и контроль над фризом. Вот топ‑приемы, которые стоит применить уже сейчас.

Классический круглый фен

Всегда сделает мягкий объем от корней до середины длины, гладкие концы.

«Обязательно нанести мусс для объема на корни, сушить круглой щеткой, приподнимая пряди у корней. Завершить лучше лаком средней фиксации», — объясняет Юлия.

Такой способ укладки прекрасно подойдет прическам на средней длине и длинных волосах.

Крупные волны а-ля 90-е

Что характерно для этой укладки — глянцевые формы и объем у лица. Сделать это можно стайлером средним диаметром, накручивать большие локоны, затем аккуратно расчесывать рукой или расческой с крупными зубцами.

«Фиксация — сияющая сыворотка и лак. Современный ход: смешивайте волны с небрежными прядями для "жизненного" эффекта», — рассказывает эксперт.

Объемный низкий хвост

Прическа на все времена. Подчеркивает структурность и элегантность.

«Приподнимите корни у макушки (легкий начес или спрей‑текстурайзер), соберите низкий хвост, оберните прядью основание и заколите», — говорит Юлия.

Идеален для вечера и офиса одновременно, и на любой жизненный случай.

«Крэппинг» в новой интерпретации

«Предлагаю еще один забытый вариант. Текстура типа "крэппинг" в модной интерпретации», — резюмирует стилист.

Хорошо создает визуальный объем без агрессивного мнущего начеса.

Как же это сделать: использовать тонкие бигуди только в прикорневой зоне, затем пригладить длинные пряди. Сбалансируйте с матовым текстурирующим спреем. Продукты для стайлинга и инструменты — минимум для максимального эффекта. Легкий мусс для корней; спрей для прикорневого объема; термозащита; текстурирующий порошок; лак средней фиксации; щетка и фен.

Рекомендации стилиста

Работайте с пропорциями лица: высокий объем у корней удлиняет, боковой объем смягчает овал лица.

Не злоупотребляйте начесом — современность требует текстуры, а не «шапки» на голове. Злоупотребление начесом, могут привести к сечению волоса, будьте аккуратны.

Инвестируйте в салонную укладку для особого события: мастер покажет, как сохранить объем на следующий день.

Также хочу добавить, что существует стойкий вариант прикорневого объема, это «Буффант» или «Буст-ап». Стойкий прикорневой объем выполненный по средствам биологической завивки, создает хорошую основу для дальнейшей укладки.

И помните, что возвращение объема — это шанс играть с формой и текстурой, не теряя натуралистичности. Возьмите дух 90‑х, добавьте контроль и мягкость — и ваши укладки заиграют по‑новому. Главное правило: нужные инструменты и хороший настрой!