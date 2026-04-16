«Прекрасна!»: новый снимок Юлии Пересильд вызвал ажиотаж в Сети

Актриса вышла на связь с подписчиками своего личного блога. Юлия поделилась с аудиторией хорошими новостями.

Российская актриса Юлия Пересильд старается быть максимально открытой со своей аудиторией. Она часто общается с поклонниками, рассказывая им о буднях и творческих успехах. Сегодня звезда фильма «Вызов» вышла на связь, чтобы поделиться действительно важным и личным событием. Юлия, как оказалось, стала амбассадором выставочного комплекса ВДНХ.

Перед подписчиками личного блога 41-летняя артистка предстала в очень женственном и весеннем образе. Она позировала на фоне светлых колонн в стильном нежно-розовом тренче с акцентом на талии. Образ дополнили распущенные вьющиеся волосы и естественный макияж. Пересильд призналась, что воплотила свою детскую мечту. Будучи 11-летней девочкой Юлия впервые посетила ВДНХ и влюбилась в Москву. «В маленьком сердце уже зрела мечта о том, что я сюда вернусь», — написала она.

Подписчики бурно отреагировали на пост актрисы. Ее завалили поздравлениями и восторженными комментариями. Внешний вид Юлии тоже оценили.