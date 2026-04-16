Косметолог объяснил, как стареют женский и мужской организмы

Гендерное старение происходит в неравной степени, поскольку мужской и женский организм, а также кожа, меняются совершенно по-разному. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и главный тренер бренда BioGel Алина Видельгауз.

© Unsplash

«Разница значений половых гормонов приводит к тому, что женская кожа быстрее теряет упругость и объемы в эстетически значимых зонах с 35 лет. Кстати, умеренная полнота, с которой так любят бороться девушки, пролонгирует высокий уровень эстрогена. Мужская кожа дольше сохраняет плотность, но статистически чаще страдает от повышенной жирности, раздражения после бритья и проблем фотостарения. Успешно профилактировать старение у женщин и мужчин помогает системность и превентивные меры», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что сохранение молодости стало доступным не только узкому кругу с широкими финансовыми возможностями.

«Главный фактор активного долголетия — это дисциплина, которую, как известно, за деньги не купишь. О том, насколько важно ложиться до 23:00, больше двигаться и пить 1,5 литра воды, мы уже успели выучить. Пришло время сделать акцент на гендерном неравенстве старения, ведь мужской и женский организм меняются совершенно по-разному», — отметила врач.

Алина Видельгауз добавила, что главное отличие состоит в том, что женские костные структуры средней трети лица и часть фибробластов (главная клетка молодости, продуцирующая коллаген и эластин) эстрагенозависимы и могут меняться в значительной степени от уровня половых гормонов, в не цифр в паспорте.

«Тем самым "драматическим" моментом, которого веками боялись женщины — является менопауза. Период, когда выработка эстрогенов сходит на нет, провоцируя молниеносное старение кожи и резкую потерю объема мышц (саркопению). Мужчины же стареют более плавно и без скачков: резорбция костных структур, которые служат каркасом лица, происходит в позднем возрасте, а мужские половые гормоны практически никак на это не влияют» — объяснила косметолог.

Она также отметила, что залог успеха — контроль и поддержка уровня женских гормонов согласно индивидуальным показателям.

«Чем раньше вы начнете отслеживать ваши личные показатели, тем проще будет специалисту подобрать корректную терапию менопаузального периода. Персонализированный подход — то, о чем женщины должны заботиться сами, фиксируя свои показатели и формируя кривую уровня гормонов. Среди салонных процедур я рекомендую выбирать биоревитализанты с высоким содержанием трегалозы и гиалуроновой кислоты в составе, щадящие пилинги и лимфодренажный массаж. В домашний уход следует включить сыворотки с ниацинамидом, которые работают на восстановление микробиома кожи», — отметила Видельгауз.

Косметолог заявила, что ниацинамид обладает мощным увлажняющим и защитным действием, запускает процессы аутофагии в клетках и помогает сохранять хорошее качество кожи в долгосрочной перспективе.

«Мужчины сегодня более тщательно следят за своим внешним видом и охотно сочетают домашний уход с инъекционными методиками. В числе эстетических процедур для мужчин актуальны биоревитализанты с той же трегалозой и аминокислотами в составе. Для домашнего ухода лучше смотреть в сторону кремов с увлажняющими комплексами, а из активных компонентов искать в составе витамины C и Е», — рекомендовала она.

По ее мнению, правильным решением в выборе повседневного ухода для мужчин станут легкие текстуры средств, направленных на увлажнение.

«Утро лучше начинать с очищения и увлажняющих флюидов с SPF-фильтрами, а на вечер подобрать крем с пантенолом и ниацинамидом, чтобы успокоить кожу после бриться и восстановить липидный барьер. Универсальных средств не существует, но правила для всех одинаковы: подбирайте домашний уход совместно с косметологом, не игнорируйте SPF и выбирайте уход осознанно, с учетом особенностей своего пола и возраста. Главное — понимать, как именно стареет ваша кожа, и не следовать стереотипам», — подчеркнула Видельгауз.

Специалист резюмировала, что системный подход с учетом гормонального фона, профилактикой фотостарения и качественным увлажнением на уровне дермы помогает женщинам элегантно пройти через все этапы гормональных изменений, а мужчинам — дольше сохранять маскулинность.