Ювелир рассказал, почему теннисный браслет — лучшая инвестиция

Теннисный браслет давно перестал быть просто элегантным аксессуаром — сегодня это продуманная инвестиция, сочетающая эстетику и финансовую выгоду. Об этом «Газете.Ru» рассказал ювелир и бизнесмен Иван Марков.

© Unsplash

«Грамотно подобранный теннисный браслет — это актив. Сочетание мастерства, качества и дальновидного выбора делает его одной из самых элегантных инвестиций в мире ювелирных украшений. Чтобы браслет стал активом, а не просто украшением, проверьте: сертификаты подлинности (GIA, HRD, российские геммологические сертификаты) — они подтверждают качество камней и металла. Характеристики камней: огранка (идеальная усиливает блеск и стоимость), цвет (для бриллиантов — D–F, для цветных камней — насыщенный и равномерный), чистота (VVS–VS для бриллиантов), вес в каратах (крупные камни ценятся выше)», — рассказал Марков.

Он также добавил, что теннисный браслет давно вышел за рамки спортивного стиля и стал классикой ювелирного искусства.

«Сегодня это не просто изысканное украшение, а продуманная инвестиция с потенциалом роста стоимости. Теннисный браслет органично вписывается и в вечерний ансамбль, и в повседневный кэжуал — достаточно сменить рубашку на шелковый топ. История аксессуара связана со звездными именами и громкими аукционами — это добавляет ему ауру эксклюзивности и неповторимое ощущение легендарного бэкграунда. Браслет легко хранить и брать с собой в путешествия, не опасаясь за сохранность», — отметил ювелир.

Эксперт подчеркнул, что в классических моделях используют: бриллианты (особенно бесцветные с высокой чистотой), сапфиры, изумруды, рубины, золото (белое, желтое, розовое) или платину.