Рита Ора в прозрачном наряде и без нижнего белья снялась для журнала

Британская певица Рита Ора в откровенном наряде снялась для аргентинской версии журнала L'Officiel. Кадры с фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в прозрачном платье с белыми кружевами и цветочными аппликациями. Также знаменитость позировала без нижнего белья, прикрывая руками обнаженную грудь.

В то же время стилисты распустили волосы Оры и выпрямили их. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж с акцентом на губы, нанеся на них блеск нюдового оттенка.

Автором снимков стал аргентинский модный фотограф Иван Ресник. Он ранее сотрудничал с мексиканской версией журнала Vogue и изданием Schön! Magazine.

Ранее сообщалось, что Рита Ора появилась на публике в наряде российского бренда Daniil Antsiferov.