Актриса Агата Муцениеце вышла на публику в корсете с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Агата Муцениеце появилась на завтраке в корсете с цветочным принтом и белом костюме. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали дневной макияж с угольно-черными стрелками. Съемку она устроила на завтраке с панорамным видом на город.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей.

В октябре прошлого года Агата Муцениеце рассказывала, что сын Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Знаменитость также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

26 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера по алиментам. Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, рассказала, что артист будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

2 мая Муцениеце рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката. 23 июня актриса подтвердила свою беременность от музыканта.

