Внешность 63-летнего Тома Круза вызвала споры в Сети

Американский актер Том Круз выступил на киноконференции CinemaCon в Лос-Анджелесе и вызвал споры. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

63-летний актер предстал перед камерами в черном костюме, который состоял из классических брюк и бархатного пиджака. Кроме того, на нем были рубашка в тон наряда и лакированные ботинки.

Поклонники обратили внимание на внешность звезды «Миссии невыполнима» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом.

«Почему на каждом фото у него размыты уши? Он захотел скрыть шрамы от подтяжки лица?», «Он выглядит совершенно иначе», «Не думаю, что он выступает за естественное старение», «Ему за 60 и он шикарен», «Том выглядит отлично», «Какой очаровательный мужчина», — рассуждали они.

В июне 2024 года американская актриса Дакота Фаннинг рассказала о подарке, который она получает от Тома Круза уже 19 лет.